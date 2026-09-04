新版佛地魔首曝光…「哈利波特」第二季卡司大洗牌 「金妮」也換角

18歲英國男星比利巴拉特將飾演少年時期的佛地魔「湯姆瑞斗」。(取材自Instagram)

新版「哈利波特 」（Harry Potter）影集首季尚未開播，第二季已先掀起卡司話題。HBO 近日公布3名重要角色演員，其中最受矚目的莫過於少年時期的佛地魔「湯姆瑞斗」（Tom Riddle）正式找到人選，由18歲英國男星比利巴拉特（Billy Barratt）接下；家庭小精靈「多比」也首度公布新版真人演員。此外，「金妮」確定換角。

比利巴拉特這次並非直接演出黑魔王佛地魔，而是飾演年輕時的湯姆瑞斗。在原著「哈利波特：消失的密室」（Harry Potter and the Chamber of Secrets）中，哈利透過湯姆瑞斗的日記，逐漸揭開這名神秘學生的身分，也讓觀眾首次看見佛地魔墮入黑暗之前的模樣。這段劇情因此成為整個系列的重要轉折。

比利巴拉特過去曾演出影集「入侵」（Invasion）等作品，這次挑戰湯姆瑞斗，也讓他成為新版影集首位正式曝光的佛地魔相關演員。雖然角色仍處於年輕階段，但他冷峻、神秘的形象已引發書迷與影迷討論。究竟新版會如何呈現這名日後成為黑魔王的霍格華茲學生，成為第二季最大看點之一。

另一項重大消息則是小精靈多比終於確定人選，由17歲演員倫尼拉許（Lenny Rush）擔綱。多比在「消失的密室」首次登場，雖然一開始不斷阻止哈利回到霍格華茲，行為古怪，卻逐漸展現善良與忠誠，成為系列中人氣極高的角色。電影版多比曾由陶比瓊斯（Toby Jones）配音，如今新版影集重新詮釋，也讓粉絲相當期待。

此外，金妮也將迎來換角。第一季由葛蕾絲柯克蘭（Gracie Cochrane）飾演，第二季則改由邦妮希爾（Bonnie Hill）接演。金妮是榮恩的妹妹，隨著故事發展，她與哈利的感情線也將逐漸成為重要劇情，因此換角消息格外受到關注。