碧昂絲推出「限量收藏木箱」開價近千美元 粉絲直呼「搶劫」

美國歌手碧昂絲。（美聯社）

美國歌手碧昂絲 （Beyoncé）在9月4日迎來45歲生日，這天也是她2006年發行第二張個人專輯《B'Day》的20周年。為紀念這張專輯問世，她推出一系列紀念商品，其中一款名為「Bey Keeper Collector’s Box」的收藏木箱，意外成為爭議焦點。

這款限量500個的木箱，長約45公分、寬約35公分，內部鋪設深綠色天鵝絨，並加入特製雕刻設計，還配有可供攜帶的肩帶。肩帶採仿鱷魚皮材質，搭配金色五金，看起來相當講究。

據商品介紹，木箱的造型靈感來自傳統養蜂用木箱，主要用途是「收納及展示碧昂絲的黑膠唱片」。不過，商品雖然名為「收藏盒」，但裡面不含唱片，售價高達948.01美元。

木箱全球限量500個，售價948.01美元，這個價格呼應碧昂絲的生日——1981年9月4日。在美國購買，還須另付60.50美元運費及103.38美元稅金，估算總價達1111.89美元。

商品曝光後，網友批評聲浪迅速湧現。不少網友直呼碧昂絲的團隊「根本敲竹槓」，有人稱成本只要30美元。

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網友嘲諷木箱是「倉鼠的棺材」，形容碧昂絲「根本搶劫」，還有人笑稱碧昂絲根本是在「清空她的儲藏室」。

但也有人表示，即使真的只是木箱，他們仍然願意購買。一名粉絲在曬出購物車截圖時寫道：「不知道你們怎麼想，但我就是要做我想做的事！」

碧昂絲去年身價突破10億美元，如今又推出高價限量收藏品，讓這場關於明星周邊商品定價的爭議持續延燒。至於這款「Bey Keeper Collector’s Box」最終能否受到收藏家青睞，仍有待市場反應揭曉。