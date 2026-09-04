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奧斯卡影后談醫美 珍妮佛勞倫斯：為了演技只敢打「嬰兒肉毒」

世界新聞網／輯
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珍妮佛勞倫斯1月出席金球獎。（路透）
珍妮佛勞倫斯1月出席金球獎。（路透）

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日接受《Vogue》訪問，談及自己對醫美療程的看法。她坦言，由於仍是一名需要大量表情演出的演員，因此不敢施打太多肉毒桿菌素，只會選擇劑量較低的「嬰兒肉毒」（Baby Botox），確保臉部仍保有足夠的活動能力。

勞倫斯說：「我其實不能做太多。我需要讓臉部有表情活動——我會打嬰兒肉毒，但不能打太多。如果我的皮膚會比我希望的稍微鬆弛一些，至少它看起來是水潤又漂亮的。」

她的說法也呼應演員兼導演奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）日前的感嘆。魏爾德先前接受《Vogue》訪問時曾表示，從導演角度來看，現在要尋找「臉部還能活動」的女演員並不容易，因為不少演員受到外貌壓力影響。

除了肉毒療程外，勞倫斯也談到自己對其他醫美手術的猶豫。她坦言，對於脂肪移植感到非常緊張，雖然支持其他人接受這類療程，也想繼續觀察效果，但自己目前還沒有勇氣嘗試。

不過，她也透露，自己其實很想進行頰脂墊切除手術，只是認為若真的動手術，外界一定會立刻看出來。她說：「我不能做，因為所有人都會知道，但你們要知道，我是想做的。」

勞倫斯另外提到，自己喜歡射頻療程，因為她覺得自己的臉頰很大，希望能盡可能維持相關部位的狀態。

魏爾德先前則表示，自己也理解好萊塢女性承受的外貌壓力。她說，許多評論會批評女性「看起來老了、死氣沉沉、很糟糕」，讓人不禁感嘆無論怎麼做似乎都難以令人滿意。

珍妮佛勞倫斯近年仍持續活躍於影壇。她去年憑藉「Die My Love」展開密集宣傳，該片曾在坎城影展首映，並讓她獲得金球獎劇情類電影最佳女主角提名。

她下一部重要主演作品，將與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）合作演出馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的「What Happens at Night」，該片預計明年推出。

精華 FAQ

  • 她表示自己仍是需要靠臉部表情演出的演員，若施打過多肉毒會影響表情活動，因此只會選擇劑量較低的嬰兒肉毒，讓臉看起來自然又保有彈性。

  • 她對脂肪移植感到緊張，雖支持他人嘗試，但自己還沒勇氣做；至於頰脂墊切除，她坦言其實很想做，只是擔心外界一眼就看得出來。

  • 奧莉薇亞魏爾德指出，從導演角度看，如今要找到臉部仍能自然活動的女演員並不容易，反映外貌壓力正影響業界對女性年齡與容貌的期待。

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