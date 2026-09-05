凱蒂佩芮大方談愛 讚加國前總理杜魯多是「真命天子」

凱蒂佩芮（見圖）稱賈斯汀杜魯多是她的真命天子。（路透資料照片）

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）去年震撼證實與交往久年的「魔戒神射手」奧蘭多布魯（Orlando Bloom）揮別舊愛，隨後閃電搭上大她13歲的加拿大 前總理杜魯多 （Justin Trudeau）。兩人從最初低調護愛，到近期頻頻公開放閃。面對這兩段備受矚目的感情，她近日受訪時終於不再隱藏，罕見吐露內心真話。

凱蒂佩芮日前接受外媒專訪，回憶起今年7月剛結束巡迴演唱會的心路歷程。她坦言，當時台上雖然聲光效果十足、自己也賣力勁歌熱舞，但私底下其實過得相當煎熬。

不過，這段低潮也成為她人生的重要轉折，讓她重新學會找回自我、享受生活，甚至感性表示：「這次巡演中我拿到最棒的禮物，就是遇見了我一生中的摯愛。」直接將杜魯多訂為此生真命天子。

談到去年7月宣布結束九年情的那段時間，凱蒂佩芮坦承當時整個人陷進低谷，甚至看著親友聚會的照片獨自落淚，覺得孤單又無助。所幸在身邊守護天使（親友）的陪伴下，她才重新站起來。

同月底，她與杜魯多在加拿大共進晚餐，男方甚至專程帶著孩子行動力挺她的演出。她心滿意足地表示：「巡演期間認識杜魯多之後，一切都變了。」也順利填補了人生願望清單上最後那塊名叫「真愛」的拼圖。 凱蒂佩芮和賈斯汀杜魯多（見圖）交往一年多，感情穩定。（路透資料照片）

而面對上一段陪伴她九年的戀情，凱蒂佩芮抱持感謝，認為過程都是養分，但時間到了就得坦然放手。她笑說，自己一直很渴望一段轟轟烈烈的傳奇愛情，「我曾跟心理師聊過，我的人生什麼都有了，但就像少了最後一塊拼圖，直到他出現。」

最後她更忍不住大放閃光彈，透露近期20場演出中，杜魯多就高達十場愛相隨，不僅在台下跟著全場大合唱，更是她最堅強的後盾。看到對方滿滿的愛與支持，她甜喊：「他的內心充滿了愛，我們在這方面非常契合，我真的非常感激。」