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「殭屍高校生」卡拉傑佛瑞去世 享年33歲

編譯尤寶琪／綜合報導
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33歲的卡拉傑佛瑞傳出過世消息，震驚不少粉絲。（取材自Instagram）
33歲的卡拉傑佛瑞傳出過世消息，震驚不少粉絲。（取材自Instagram）

演出迪士尼頻道人氣系列電影「殭屍高校生」(Zombies)而廣為人知的明星卡拉傑佛瑞(Carla Jeffery)去世，年僅33歲，死因目前尚未公布。

「我們懷著無比悲痛的心情宣布，我們摯愛的卡拉傑佛瑞於2026年9月1日去世，年僅33歲。」傑佛瑞經紀公司Alexanders Talent Management的卡拉亞歷山大(Carla Alexander)在傑佛瑞的Instagram頁面上發布的聲明中寫道。

亞歷山大指出，傑佛瑞「12歲就加入了他們的經紀公司」，她「不僅僅是客戶，更是家人」。

「20多年來，我們有幸見證她成長為一位美麗、充滿活力、才華橫溢的女性，她燦爛的笑容能照亮整個房間。在這個令人悲痛的時刻，我們與卡拉的家人和愛人同在。我們懇請大家尊重他們的隱私，讓他們能夠平靜地承受這難以想像的失去。願卡拉永遠被你的光芒將永遠被銘記。」

多名「殭屍高校生」中與傑佛瑞合作過的演員，也紛紛在亞歷山大的帖子下留言悼念。

麥洛曼海姆(Milo Manheim)寫道：「卡拉，我見過最善良的人。我愛你。」

錢德勒金尼(Chandler Kinney)說：「她走到哪裡，哪裡就光芒四射。她是你能遇到的最善良的人。她擁有最美好的靈魂。這一切都太不真實了。」

「此刻我不知該說什麼……卡拉，我永遠不會忘記妳的活力和精神。」崔佛托德曼(Trevor Tordjman)寫到。

「卡拉傑佛瑞非凡的才華、熱情和精神，給所有有幸與她共事的人都留下了不可磨滅的印象。她擁有與觀眾建立聯繫的罕見天賦，她的表演為數百萬觀眾帶來了歡樂」，Disney Entertainment Television也透過美國廣播公司新聞網(ABC News)發表聲明，「我們將永遠銘記卡拉的慷慨、幽默以及她帶給身邊人的真摯光芒。我們向她的家人和摯愛、她的同事和合作夥伴，以及無數被她感動過的粉絲致以最深切的慰問。」

精華 FAQ

  • 她因演出迪士尼頻道人氣系列電影《殭屍高校生》(Zombies)而廣為人知，這也是她最受觀眾記住的代表作之一，讓她在年輕觀眾中累積高知名度。

  • Alexanders Talent Management透過她的Instagram頁面發布聲明，表示她於2026年9月1日去世，年僅33歲，並請外界尊重家屬隱私，讓親友安靜承受失去。

  • 《殭屍高校生》演員麥洛曼海姆、錢德勒金尼與崔佛托德曼都留言悼念；Disney Entertainment Television也發聲明，稱她的才華、幽默與光芒令人難忘。

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