AI影像太氾濫 喬治克隆尼怕死後「出現在衛生棉廣告」

喬治克隆尼大談AI對影視產業帶來的衝擊。（歐新社）

奧斯卡 影帝喬治克隆尼（GeorgeClooney）重返威尼斯影展 ，獲頒象徵終身成就的「金獅獎」。現年65歲的他除了分享從影感想，也大談人工智慧（AI）對影視產業帶來的衝擊。其中，他以一句「死後20年別拿我拍衛生棉廣告」自嘲，意外成為全場最受矚目的話題。

克隆尼在威尼斯受訪時表示，AI已經不是遙遠的未來，而是正在改變好萊塢 的「產業革命」。他直言，「AI將會成為這個產業非常重要的一部分，但它會在很多方面傷害我們。」他尤其擔心影視工作受到衝擊，認為包括視覺特效等領域，未來可能有大量職位被AI取代。

當被問及自己是否擔心AI時，克隆尼沒有嚴肅回答，反而幽默地說，「我想避免在我死後20年，還出現在衛生棉廣告裡。」一句話既展現他的幽默感，也點出明星肖像遭AI複製、重新製作甚至商業利用的問題。「好萊塢報導」指出，克隆尼這番話正是針對AI可能影響個人形象與產業生態所發出的警訊。

除了好萊塢工作受到威脅，克隆尼更擔心Deepfake帶來的真假難辨。他透露，自己已看過一些「根本不是自己」的影片，卻被AI做得極為逼真，甚至出現在新聞內容中。他認為，一旦AI製造的假訊息大量出現，最危險的地方並不只是「假的變得像真的」，而是未來連真正發生的事情，也可能被人反過來質疑是假的。

克隆尼同時談到好萊塢近年的大型企業整併，對派拉蒙與華納兄弟探索合併案抱持疑慮，直言大型企業不斷整合，往往意味著許多人失去工作。他認為，在AI快速發展與產業合併雙重壓力下，好萊塢正站在一個關鍵轉折點。