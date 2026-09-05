我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

坎達爾珍娜首登威尼斯紅毯 復古金禮服「關鍵數字」和她一樣

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
坎達爾珍娜身穿一襲復古金色禮服，展現濃濃90年代高級時裝韻味。（路透）
坎達爾珍娜身穿一襲復古金色禮服，展現濃濃90年代高級時裝韻味。（路透）

美國超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）近日首度踏上威尼斯影展紅毯，立刻成為現場鎂光燈焦點。她3日現身第83屆威尼斯影展，出席馬丁麥克唐納（Martin McDonagh）新片「野馬九號」（Wild Horse Nine）首映，身穿一襲復古金色禮服，緊身剪裁搭配滿布亮片與花卉刺繡，隨著燈光閃耀，展現濃濃90年代高級時裝韻味。

坎達爾珍娜穿的這身Giorgio Armani典藏款誕生於1995年，這也是她出生的年分，意外形成「出生年分穿上身」的巧合，讓網友直呼太有意思。「Vogue」也特別介紹這套來自品牌1995秋冬系列的典藏服裝，復古卻不失現代感。

坎達爾珍娜當晚沒有堆砌大量珠寶，僅搭配鑽石耳環及裸色高跟鞋，將視覺焦點集中在禮服本身。長髮以帶有90年代特色的鋸齒分線完成造型，搭配簡單妝容，整體風格比起近年常見的性感華服更加簡潔優雅。

值得注意的是，這不只是坎達爾珍娜的時尚亮相，也是她個人電影節履歷的重要一步。這次是她首次登上威尼斯影展紅毯，並以Emporio Armani全球香水大使身分現身，與品牌的合作關係也讓這套復古造型更具意義。

事實上，坎達爾珍娜2日才低調抵達威尼斯，當時以90年代極簡風格現身機場，已引起時尚圈關注，如今正式登上紅毯，造型果然沒有讓粉絲失望。

精華 FAQ

  • 她首次現身威尼斯影展紅毯，出席《野馬九號》首映，並以復古金色禮服亮相，立刻吸引媒體與粉絲目光，成為當晚最受矚目的明星之一。

  • 這套Giorgio Armani典藏款來自1995年秋冬系列，剛好也是她的出生年份，形成「出生年分穿上身」的巧合，因此在時尚圈與網路上都引發熱議。

  • 她沒有使用大量珠寶，只搭配鑽石耳環與裸色高跟鞋，並以帶有90年代感的鋸齒分線長髮和簡單妝容完成造型，整體顯得簡潔又優雅。

威尼斯影展

上一則

身形圓潤不少又復胖？ 賈玲笑著坦言：實在維持不住

下一則

AI影像太氾濫 喬治克隆尼怕死後「出現在衛生棉廣告」

延伸閱讀

最帥黑幫家族 83屆威尼斯影展「5大男神」正裝帥翻

最帥黑幫家族 83屆威尼斯影展「5大男神」正裝帥翻
「隱形鞋」赤腳感 瑪格麗特庫利紅毯造型暴紅 掀鞋子革命

「隱形鞋」赤腳感 瑪格麗特庫利紅毯造型暴紅 掀鞋子革命
是要直接走進結婚禮堂嗎？ 虞書欣2套「新娘造型」連番衝熱搜

是要直接走進結婚禮堂嗎？ 虞書欣2套「新娘造型」連番衝熱搜
威尼斯影展喬治克隆尼獲終身成就獎 放閃告白愛妻

威尼斯影展喬治克隆尼獲終身成就獎 放閃告白愛妻

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
范曉萱開心地跟觀眾打招呼。記者王聰賢／攝影

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

2026-08-30 13:16
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」