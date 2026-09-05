坎達爾珍娜首登威尼斯紅毯 復古金禮服「關鍵數字」和她一樣

坎達爾珍娜身穿一襲復古金色禮服，展現濃濃90年代高級時裝韻味。（路透）

美國超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）近日首度踏上威尼斯影展 紅毯，立刻成為現場鎂光燈焦點。她3日現身第83屆威尼斯影展，出席馬丁麥克唐納（Martin McDonagh）新片「野馬九號」（Wild Horse Nine）首映，身穿一襲復古金色禮服，緊身剪裁搭配滿布亮片與花卉刺繡，隨著燈光閃耀，展現濃濃90年代高級時裝韻味。

坎達爾珍娜穿的這身Giorgio Armani典藏款誕生於1995年，這也是她出生的年分，意外形成「出生年分穿上身」的巧合，讓網友直呼太有意思。「Vogue」也特別介紹這套來自品牌1995秋冬系列的典藏服裝，復古卻不失現代感。

坎達爾珍娜當晚沒有堆砌大量珠寶，僅搭配鑽石耳環及裸色高跟鞋，將視覺焦點集中在禮服本身。長髮以帶有90年代特色的鋸齒分線完成造型，搭配簡單妝容，整體風格比起近年常見的性感華服更加簡潔優雅。

值得注意的是，這不只是坎達爾珍娜的時尚亮相，也是她個人電影節履歷的重要一步。這次是她首次登上威尼斯影展紅毯，並以Emporio Armani全球香水大使身分現身，與品牌的合作關係也讓這套復古造型更具意義。

事實上，坎達爾珍娜2日才低調抵達威尼斯，當時以90年代極簡風格現身機場，已引起時尚圈關注，如今正式登上紅毯，造型果然沒有讓粉絲失望。