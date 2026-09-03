68歲瑪丹娜真實狀態曝 臉部無細紋超逆齡 手部1細節露餡

68歲的天后瑪丹娜體態相當完美。（取材自Instagram）

現年68歲的西洋流行天后瑪丹娜 （Madonna），出道多年依舊是娛樂圈的焦點人物。近日她在社群平台上分享了一系列性感辣照，只見她臉部線條緊實、肌膚平滑，狀態凍齡到宛如少女，瞬間在網路掀起熱烈討論。

事實上，瑪丹娜多年來的外貌變化與醫美話題，始終是外界關注與放大檢視的焦點。面對網路上的各種聲音，她這次特別在貼文中留下耐人尋味的一句話：「用你的記憶來描繪我，而不是用你的雙眼。」似乎是在優雅反擊外界長期對她年齡與長相的過度審視。

照片曝光後，網路風向也迅速呈現兩極化。擁護她的粉絲紛紛大讚天后氣場強大、保養有方直呼「完全看不出68歲」、「簡直年輕了至少10歲」；不過另一派網友則毫不留情地將矛頭指向濾鏡與整形，狠酸「只要有錢就能回春」、「青春的祕密全靠肉毒跟修圖」。

但也有眼尖網友將畫面放大，發現她的手部狀態與臉旦形成強烈對比，甚至酸評是「樹根手洩漏了真實年齡」。雖然正反評價不一，但瑪丹娜一登場便輕鬆攻占討論話題，再次展現她縱橫娛樂圈多年的天后級影響力。

瑪丹娜整體狀態仍維持的相當好。（取材自Instagram）

瑪丹娜出道多年依舊是娛樂圈的焦點人物。（取材自Instagram）

有網友認為瑪丹娜的手部細節還是有歲月痕跡出現。（取材自Instagram）