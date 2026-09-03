饒舌傳奇吐派克昔遭槍擊亡 隔30年「主謀」前黑幫老大終定罪

前任幫派老大戴維斯(Duane "Keffe D" Davis)在法庭接受審判。(路透)

藝名「吐派克」(2Pac)的傳奇饒舌藝人吐派克·夏庫爾(Tupac Shakur)1996年在拉斯維加斯遭槍擊 身亡之後一直未能破案，這起懸案近30年來受到歌迷、真實犯罪專家與陰謀論者關注。現年63歲的前任幫派老大戴維斯(Duane "Keffe D" Davis)日前被內華達州 克拉克郡(Clark County)區域法院陪審團裁定一級謀殺罪名成立。戴維斯雖然沒有親自開槍，但遭控身為槍擊案主謀。

法官基爾尼(Carli Kierny)在陪審團做出定罪裁決之後下令戴維斯還押。法院訂於10月13日宣布戴維斯刑期，最高可能面臨終身監禁。辯護律師表示，戴維斯可能提出上訴。

檢方在為期兩周的庭審期間指出，戴維斯曾是洛杉磯「南區康普頓瘸幫」(South Side Compton Crips)決策人物，因為姪子遭到夏庫爾攻擊而決定展開報復。檢方指出，30年前跟槍手乘坐同一車輛的乘客，如今只有戴維斯依然在世。

根據內華達州法律，即使戴維斯沒有親自扣扳機，協助他人犯下謀殺案同樣可能被判處謀殺罪名成立。

夏庫爾槍擊身亡時年僅25歲，被喻為史上最具影響力的饒舌藝人之一，身後依然吸引新生代歌迷。

副首席檢察官帕拉爾(Binu Palal)在庭上指出，戴維斯2019年出版回憶錄「康普頓街頭傳奇」(Compton Street Legend)，成為定罪關鍵證據。

戴維斯在書中描述自己在夏庫爾槍擊案中扮演一定角色，回憶錄出版後拉斯維加斯檢警便對廈庫爾槍擊案重啟調查。

帕拉爾在結辯陳詞中對陪審團說，戴維斯在將近18年的時間裡，對警察、電視台、書籍、YouTube採訪者以及任何願意傾聽的人訴說自己對夏庫爾槍擊案有責任，「請告訴他你們聽到了，為他定罪」。

辯護律師桑夫特(Michael Sanft)則說，戴維斯為了錢與名聲而捏造、誇大夏庫爾謀殺案敘述，調查人員一直沒能獨立證實戴維斯說詞。