威尼斯影展╱喬治克隆尼獲終身成就「金獅獎」 拿蝙蝠俠自嘲

喬治克隆尼現身威尼斯影展紅毯，親切替粉絲簽名。（歐新社）

第83屆威尼斯影展 開幕，好萊塢 男星喬治克隆尼（George Clooney）獲頒終身成就金獅獎（Golden Lion for Lifetime Achievement）。走過近45年演藝生涯的他，在台上除了幽默自嘲，也罕見針對政治局勢發表強烈看法，直言：「對那些散播恐懼的人來說，故事永遠是危險的。」

喬治克隆尼一開場便拿「終身成就獎」開玩笑，「當他們告訴你要拿終身成就獎時，腦中其實會浮現兩件事。第一，這是多麼不可思議的榮耀；第二，就是……他們是不是知道了什麼，而我不知道？」回顧自己長達45年的演藝生涯，喬治克隆尼形容一路走來就像「一連串幸運的意外」。他也談到電影節的重要性，認為影展提醒世人，其實人與人之間並沒有一直被告訴的那麼不同。

喬治克隆尼獲頒第83屆威尼斯影展終身成就獎。（歐新社）

不過，隨後他的演說逐漸轉為嚴肅。克隆尼表示：「我們正處於一個時代，掌權的人和擁有最多金錢的人告訴我們，要害怕彼此。但我們知道事實並非如此，不是嗎？因為歷史確實會教我們一些事情。」他更進一步指出，歷史上獨裁者首先試圖打壓的往往不是政治人物，而是敢於提出問題的記者，以及拒絕提供簡單答案的藝術家。

「最先被獨裁者試圖關閉的，不是政治人物，而是提出問題的記者，是拒絕簡單答案的藝術家，是那些堅持認為一個你從未見過的人，也值得你同理的電影工作者、作家、演員和音樂家。」克隆尼強調：「對那些散播恐懼的人來說，故事永遠是危險的；而害怕書籍、音樂與故事的人，在歷史上從來不是英雄。」

他也坦言，電影並不能阻止戰爭、降低通膨或修正選舉，但電影仍具有一種重要力量，「它們提醒我們，一個陌生人永遠不是真正的陌生人，他可能只是另一個故事裡的英雄。」

「如果我們還能坐在黑暗的電影院裡，關心那些從未見過的人，我想我們就會沒事的。」克隆尼說。

喬治克隆尼(右)牽著愛妻艾瑪克隆尼(左)一起走紅毯。（歐新社）

談到家人時，克隆尼也流露溫柔一面，特別感謝妻子艾瑪克隆尼（Amal Clooney）。他望向台下笑容滿面的妻子，感性表示：「我真的找不到足夠的言語來形容我有多愛我的妻子，以及我有多麼以她和我們的兩個孩子為傲。」

不過，一向幽默的克隆尼最後仍不忘自嘲，拿自己過去較不受歡迎的作品開玩笑。他笑說，自己的兩個孩子是世界上僅有的兩個認為他在「蝙蝠俠」裡演得很好的人，「我還沒讓他們看完整部電影。我告訴他們不要看到最後，因為最後很糟」。

克隆尼的老友「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）也透過致詞向好友致意，卻毫不客氣吐槽他的舞技。小布表示，克隆尼能做很多事情，而且幾乎都比其他人出色，但「拜託，拜託別讓他上舞池，他根本不會跳舞！」

頒獎典禮上，克隆尼的多年好友、電影「影星傑凱利」（Jay Kelly）合作演員蘿拉鄧恩（Laura Dern）也負責頒獎。她除了大讚克隆尼是「擁有最深厚人性與正直的人」，也笑稱他是自己遇過最有趣、最帥氣的人之一，並特別提到克隆尼曾兩度獲選「全球最性感男人」。

這場頒獎典禮還出現一個有趣的「神來一筆」，克隆尼的致敬影片開頭與結尾，都使用了「影星傑·凱利」中的片段。片中克隆尼飾演的電影明星，同樣在義大利影展獲得虛構的終身成就獎，與現實中的情況形成巧妙呼應。

克隆尼與威尼斯影展淵源深厚，近兩屆影展都曾帶著作品現身。2024年他與小布合作犯罪喜劇「惡狼特工」（Wolfs）亮相，去年則攜Netflix電影「影星傑凱利」參加影展。威尼斯對他而言更有特殊意義，因為他與妻子便是在2014年於這座城市結婚。

頒獎典禮前的紅毯上，克隆尼也展現巨星魅力，不僅替粉絲簽名、與攝影師合照，甚至一度俏皮地拿走攝影師的相機替對方拍照。現場不時傳出粉絲高喊「George！」，就連負責維安的警察也忍不住拿手機拍下這位重量級嘉賓。

除了領取終身成就金獅獎，克隆尼也在影展期間接受媒體提問，談及好萊塢當前熱門議題。針對派拉蒙與華納兄弟探索可能合併一事，他表示支持馬克魯法洛（Mark Ruffalo）自由發表意見，同時直言：「我看不出這場合併在財務上如何能對那些試圖推動它的人產生合理效益，我們拭目以待。」

談到美國目前的政治狀況，克隆尼更在現場教記者一個新單字「kakistocracy」，意指「由最沒有能力的人統治的國家」。他表示：「我想我們現在可能正處於一個kakistocracy，但我們會挺過去。」克隆尼也提到美國未來的選舉，認為2026年11月將舉行的選舉應該能發揮制衡作用，而到了2028年，「我們將恢復某種程度的正常狀態」。

克隆尼將於威尼斯影展期間進一步舉行大師班，深入分享近50年的演藝生涯。他是影史上少數曾在6個奧斯卡獎不同類別獲得提名的影人，包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳原創劇本及最佳改編劇本，並曾以「諜對諜」（Syriana）拿下最佳男配角，也以「亞果出任務」（Argo）製片身分獲得最佳影片。