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凱爾西首曝婚後生活 讚老婆泰勒絲「毫不費力的優雅」

編譯莊瑞萌／綜合報導
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泰勒絲（左）老公凱爾西（右）首度對外公開婚後私下生活，兩人最近並養了一隻狗。（路...
泰勒絲（左）老公凱爾西（右）首度對外公開婚後私下生活，兩人最近並養了一隻狗。（路透）

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與國家美式足球聯盟（NFL）堪薩斯城酋長球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）於今年7月3日在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）完婚。隨著兩人步入婚姻滿兩個月，凱爾西近期在接受時尚媒體「Vogue」專訪以及個人Podcast節目「New Heights」新季首集中，首度對外公開了婚後私下生活的點滴。

根據「Vogue」雜誌專訪報導，凱爾西在紐約拍攝湯米·希爾費格（Tommy Hilfiger）2026年秋季全球廣告大片期間，罕見地將話題引向新婚妻子泰勒絲。凱爾西談到，外界雖然視泰勒絲為萬眾矚目的超級巨星，但私底下的她卻極其真實隨性。他特別分享了兩人的日常相處細節，指出無論是在家裡與幾位好友聚會，還是兩人單獨出門吃便飯，妻子身上始終帶有一種「毫不費力的優雅感」與生活鬆弛感。

在穿衣打扮方面，凱爾西對泰勒絲的審美品位印象深刻，並透露她私底下從不懼怕嘗試獨特的圖案或大膽張揚的鮮豔色彩，但無論穿什麼出門都能展現專屬自己的風格，始終保持得體與本真。凱爾西同時笑稱自己像個會依據不同場合來回切換風格的「變色龍」，從浮誇的潮牌到利落的剪裁西裝都會嘗試，而妻子則能持續維持穩定且高水準的審美。

此外，泰勒絲跟凱爾西（Travis Kelce）養了一隻狗！凱爾西拍攝廣告，讓這隻神祕愛犬正式曝光，外傳狗狗取名叫「Wendy」。

泰勒絲以「貓奴」形象聞名，家中三隻愛貓早已成為明星級寵物，不僅曾與主人一起出現在廣告及音樂錄影帶，也經常登上她的社群平台，其中Olivia Benson甚至被報導擁有高達9700萬美元的個人身家。

如今一向自稱「無子女的貓女士」（Childless Cat Lady）的泰勒絲，突然多了一隻狗，也讓長期關注她的粉絲感到意外。

凱爾西近期成為Tommy Hilfiger品牌新代言人，拍攝廣告時，品牌團隊原本正在尋找能與他搭檔的狗狗，最後凱爾西乾脆讓愛犬上陣。

凱爾西接受「Vogue」訪問時表示：「我們想說，為什麼不讓牠來？牠表現得非常好，而且真的很符合Tommy的風格。」他也說：「那些是我最喜歡的照片。」

目前外界仍不知道這隻薩摩耶究竟是兩人婚後共同收養，還是原本就是凱爾西飼養的寵物。不過可以確定的是，牠已經跟著主人正式踏入鎂光燈下。至於泰勒絲家中原本的三隻愛貓對這位新成員有何反應，則成了粉絲最好奇的問題。

精華 FAQ

  • 他表示泰勒絲雖是全球矚目的巨星，但私下非常真實隨性，與朋友聚會或兩人外出用餐時，都散發毫不費力的優雅感與生活鬆弛感。

  • 因為他自認穿衣風格會依不同場合快速切換，從浮誇潮牌到剪裁俐落的西裝都願意嘗試，相較之下，泰勒絲則能長期維持穩定且高水準的審美。

  • 因為凱爾西拍攝Tommy Hilfiger廣告時，讓愛犬正式出鏡，外傳牠叫Wendy。由於泰勒絲原本以貓咪聞名，突然多了一隻狗，讓粉絲相當意外。

泰勒絲 NFL

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