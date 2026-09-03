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「1用詞意外露餡」布萊德彼特疑低調再婚了 老婆小29歲

記者廖福生／綜合報導
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布萊德彼特(右)和伊妮絲德拉蒙(左)日前現身法國網球公開賽看球。（美聯社）
布萊德彼特(右)和伊妮絲德拉蒙(左)日前現身法國網球公開賽看球。（美聯社）

好萊塢男星「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）經歷過兩段婚姻，近期他在一段專訪中不慎說溜嘴，透露自己已經有了正式的配偶，似乎已再次步入婚姻殿堂。

62歲布萊德彼特與小29歲的珠寶設計師女友伊妮絲德拉蒙（Ines de Ramon）已交往近4年，2人雖感情穩定但從未公開討論過結婚，甚至連訂婚都未曾提及。

不過據外媒報導，小布近日接受雜誌專訪時，記者提到在他位於洛杉磯的家中獲得了「皇家般的高規格對待」，熱情的小布甚至親手準備了冷肉起司拼盤款待，沒想到小布竟謙虛笑答：「這不過是彼特家（the Pitts）日常的一天罷了。」

這句看似平常的回答卻引起熱議。知情人士透露，小布買下該棟豪宅後，女友隨即搬入同居，「他基本上就是在把伊妮絲稱為彼特太太（Mrs. Pitt）。如果她只是女朋友，稱這裡是『彼特家』實在很奇怪。」

此外，兩人先前出席泰勒絲（Taylor Swift）婚禮時，舉止互動便如同老夫老妻；彩妝師與髮型師分享的合照中，兩人更穿著黑色同色系情侶禮服亮相，深情模樣閃瞎眾人。雖然伊妮絲無名指上未見婚戒，但知情人士表示兩人只是想低調保密，沒想到最後竟是小布自己在專訪中意外洩露蛛絲馬跡。

事實上，小布過往的感情生活一直是外界關注焦點。他於2000年與珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）結婚，2005年因拍攝「史密斯任務」(Mr. & Mrs. Smith)擦出火花而改愛安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。

然而他與裘莉的婚姻在2016年宣告破裂，當時更鬧出私人飛機上的衝突風波，所幸後續經兒童福利單位與FBI調查後均獲不起訴。如今揮別過去陰霾，身邊知情友人也紛紛獻上祝福，看好小布的第三段婚姻能幸福圓滿。

布萊德彼特(右)與珠寶設計師伊妮絲德拉蒙(左)像老夫老妻。（路透）
布萊德彼特(右)與珠寶設計師伊妮絲德拉蒙(左)像老夫老妻。（路透）

精華 FAQ

  • 關鍵在於他受訪時脫口說出「the Pitts」這種像是家族或夫妻共同體的說法，讓外界認為他已把伊妮絲視為正式配偶，因此引發再婚揣測。

  • 伊妮絲德拉蒙是比布萊德彼特小29歲的珠寶設計師，兩人交往近4年，感情穩定，且早已傳出同居，但先前從未公開談過訂婚或結婚。

  • 文章回顧他曾在2000年與珍妮佛安妮斯頓結婚，後來與安潔莉娜裘莉因合作擦出火花，2016年婚姻破裂，之後歷經調查風波，如今疑似迎來第三段婚姻。

布萊德彼特 好萊塢 洛杉磯

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