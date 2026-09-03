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網傳亞莉安娜「孕照」全是AI造假 超音波產檢圖也是合成

記者陳穎／綜合報導
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亞莉安娜巡演結束就要暫停演藝工作，好好休養。（美聯社）
亞莉安娜巡演結束就要暫停演藝工作，好好休養。（美聯社）

美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）近期正忙於「The Eternal Sunshine Tour」巡演，因健康狀況宣布巡演結束就要暫停演藝事業好好休養，而她的感情生活卻再度成為外界關注焦點。

近日網路瘋傳她疑似懷孕的消息，不僅出現手拿超音波照片的「孕照」，還有她與復合的前男友瑞奇阿瓦雷茲（Ricky Alvarez）牽手散步、腹部疑似微微隆起的畫面，讓粉絲一度興奮猜測兩人是否即將迎來愛情結晶。不過，經美媒查證，相關照片全都是AI生成或後製造假，懷孕傳聞也隨之破功。

近日社群平台X上流傳多張疑似亞莉安娜懷孕的照片，其中一張畫面中，她被指手拿超音波影像，另一張則疑似是在婦產科診所拍攝；另有照片顯示她與瑞奇牽手走在街頭，腹部看起來明顯隆起，引發大批網友熱議，甚至紛紛留言恭喜兩人。

有粉絲留言表示：「她看起來健康又容光煥發，懷孕真的很適合她，恭喜！」也有人認為兩人刻意低調，直到準備好才公開消息，直呼「超替他們開心」。不過，也有網友保持理性，提醒在亞莉安娜本人或可信消息來源正式證實前，不應將懷孕傳聞當成事實。

如今真相曝光，據美國媒體「太陽報」查證，網路流傳的「孕照」全部都是假的，其中亞莉安娜與瑞奇在倫敦街頭散步的照片確實有真實版本，但原始照片中的亞莉安娜並沒有明顯孕肚，網路流傳版本則是透過AI技術製造出隆起腹部的效果。

至於被指為超音波檢查結果的照片，同樣是經過後製處理，並非亞莉安娜真實的產檢影像。因此，現階段並沒有可靠證據顯示她已懷孕。

亞莉安娜與瑞奇近來確實再度傳出感情復燃，兩人過去曾交往，分手多年後近期互動頻繁，讓外界重新關注兩人的感情動向。不過，懷孕一事目前並未獲亞莉安娜本人證實。

另一方面，正值巡演最後一站的亞莉安娜，近期健康狀況也受到關注。她日前在倫敦O2體育館演出前腳部受傷，因傷口疼痛，不得不將原本的高跟鞋換成舒適的平底鞋登台，仍努力完成演出。亞莉安娜先前也透露，待巡演結束後，她可能會暫時「退居幕後」，減少公開活動。如今又遭遇AI假孕照風波，讓她的感情與生活再度成為外界議論焦點。

精華 FAQ

  • 經美媒查證，網路流傳的所謂孕照、超音波影像與街拍版本多為AI生成或後製造假，並非真實畫面，因此懷孕傳聞目前並不可信。

  • 包括她手拿超音波照片、疑似在婦產科診所拍攝的影像，以及與瑞奇街頭散步、腹部隆起的照片，查證後都被認定有造假或加工痕跡。

  • 文章提到她正在進行巡演，健康狀況也受關注，曾因腳部受傷改穿平底鞋登台，並透露巡演結束後可能暫時減少公開活動、退居幕後休養。

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