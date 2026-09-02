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妮可基嫚愛開脫褲玩笑 珊卓布拉克羞吐「不在意」

記者廖福生／即時報導
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奧斯卡影后珊卓布拉克、妮可基嫚在新片「超異能快感：魔法之書」飾演一對個性南轅北轍...
奧斯卡影后珊卓布拉克、妮可基嫚在新片「超異能快感：魔法之書」飾演一對個性南轅北轍、卻始終彼此扶持的姊妹。(華納提供)

奧斯卡影后珊卓布拉克、妮可基嫚聯合主演的新片「超異能快感：魔法之書」發布終極預告，兩人在片中飾演一對個性南轅北轍、卻始終彼此扶持的姊妹，預告曝光兩人打鬧互虧的逗趣畫面，充分展現姊妹之間自然又親密的互動。

其中最爆笑的莫過於個性活潑的妮可基嫚，竟趁珊卓布拉克不注意時偷偷從背後出手，一秒將她的睡褲脫下，讓珊卓布拉克瞬間「下半身失蹤」，突如其來的惡作劇笑翻全場！沒想到這場戲竟不是偶然。

妮可基嫚近期在訪談中笑稱「只有一個人會讓我脫她的褲子，就是珊卓！」，珊卓布拉克則完全不介意，甚至回應「不管公開場合還是私下，她想什麼時候都可以，我早就有心理準備了，只要看到她走進房間，我就會想：『我的褲子可能又要被脫掉了。』」，兩人的超狂姊妹情誼可見一斑。

兩位影后不只戲裡感情深厚，戲外多年累積的好交情，更讓她們在片場隨時都能互開玩笑、毫無包袱。預告中兩人也特別現身分享拍攝秘辛，珊卓布拉克表示：「妮可基嫚跟我是完全不一樣的人，但我們倆卻能完美互補」。

妮可基嫚則握著珊卓布拉克的手，真誠地表示「我們真的很來電！」她也感嘆並非每部電影都有機會集結原班卡司拍攝續集，「超異能快感」在眾多粉絲敲碗之下，兩人暌違28年再度回歸，讓她覺得格外珍貴。並說道「我們這次回歸帶來很多特別的想法，所以能有機會和當年的卡司一起重返這個系列，這感覺真的很棒！」

電影「超異能快感：魔法之書」內容改編自愛麗絲霍夫曼的小說「魔法之書」，劇情延續首集的故事設定，珊卓布拉克、妮可基嫚生在女巫家庭，卻受流傳多代的「單身詛咒」所苦，導致他們所愛上的另一半都會出意外，直到他們的女兒長大成人後，兩人為了下一代的幸福，決定挺身而出、尋求打破魔咒的辦法。

▲ 影片來源：YouTube＠華納兄弟台灣（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 預告中最吸睛的是妮可基嫚趁珊卓布拉克不注意，從背後把她的睡褲偷偷脫下，讓珊卓瞬間「下半身失蹤」，誇張又突兀的惡作劇效果十足。

  • 珊卓布拉克完全不介意，還說不管公開或私下，妮可想什麼時候都可以，她早就有心理準備，只要看到對方走進房間，就會預期褲子又要被脫掉。

  • 電影改編自愛麗絲霍夫曼小說，延續首集設定，描述出身女巫家庭的姊妹受「單身詛咒」困擾，為了下一代幸福，聯手尋找打破魔咒的方法。

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