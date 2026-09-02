70歲梅爾吉勃遜挨批嘲笑手語翻譯 道歉：不經大腦沒惡意

針對疑似嘲諷手語翻譯員之舉，梅爾吉勃遜出面道歉了。（路透資料照片）

好萊塢 男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）近日出席加拿大 最大流行文化粉絲大會「Fan Expo Canada」，卻因一段疑似嘲諷美國手語翻譯員的影片在網路瘋傳，引發外界批評。對此，70歲的吉勃遜透過「今日美國」（USA Today）發表聲明道歉，強調自己「沒有任何惡意」。

吉勃遜8月29日在多倫多出席Fan Expo Canada，並於問答環節談起自己數十年的演藝生涯。活動現場影片顯示，他被介紹上台時，一名美國手語翻譯員也在台上。吉勃遜從翻譯員身後走上台後，轉身面向觀眾，誇張地比畫手勢，接著才走向主持人並落座。

影片曝光後迅速在社群媒體 流傳，不少網友認為吉勃遜是在模仿、嘲諷手語翻譯員，批評他的舉動不僅不尊重翻譯員，也有輕視聾人及聽障人士使用語言之嫌。隨著爭議擴大，吉勃遜對此作出回應。

他表示：「有時候，當你被推到聚光燈下，站在舞台上時，你的思緒會變得混亂，有時會做出一些不經大腦的愚蠢舉動。我沒有任何惡意，我真誠地向所有因此感到不快的人道歉。」

此次Fan Expo Canada活動，吉勃遜主要與現場觀眾分享自己的好萊塢生涯，包括主演「瘋狂麥斯」（Mad Max）及「致命武器」（Lethal Weapon）系列電影，以及執導「英雄本色」（Braveheart）、「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）和「受難記：最後的激情」（The Passion of the Christ）等作品的經驗。

吉勃遜近年也曾因個人事件受到關注。2025年4月，美國司法部恢復他因2011年一起輕罪家庭暴力案件而被剝奪的持槍權。吉勃遜當時對於與前女友、俄羅斯創作歌手歐莎娜・格里戈里耶娃（Oksana Grigorieva）發生衝突的相關指控表示不抗辯。