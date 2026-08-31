「小鬼當家2」女星驚傳離世 曾直播節目上「露胸部」遭封殺

潔伊P摩根（Jaye P. Morgan）傳出離世，享壽94歲。(摘自X)

曾在電影「小鬼當家2」中，飾演遊戲節目明星的女星潔伊P摩根（Jaye P. Morgan）傳出離世，享壽94歲。

潔伊P摩根從1950年代一路走紅，後來成為綜藝節目熟面孔，不過真正讓她在美國電視史留下深刻印記的，卻是一場發生於1978年的直播插曲。當年她在節目中突然解開衣釦、露出胸部，事後不僅遭到節目開除，還被NBC封殺，成為轟動一時的電視事件。

潔伊的演藝生涯其實早在這場風波之前便已相當亮眼。她1953年推出〈Life Is Just a Bowl of Cherries〉後受到矚目，隔年更登上告示牌排行榜第3名，奠定歌手地位。進入1960年代，她逐漸將工作重心轉往電視與戲劇。

隨著知名度持續攀升，潔伊並未將發展侷限在綜藝圈，電影作品同樣不少。她曾參與「通用電氣劇場」，也曾和強沃特（Jon Voight）合作演出「美國小子」，後來更參與喬治克隆尼（George Clooney）執導的「神經殺手」。另外，她也在1990年代經典喜劇「小鬼當家2」，片中她飾演電視遊戲節目明星，成為電影裡的一個熟悉身影。

潔伊的感情生活也同樣受到外界關注，她一生曾有過3段婚姻，並與音樂家前夫阿特．凱恩（Art Kane）收養兒子保羅。1992年接受訪問時，她談到自己的婚姻經歷，坦率表示自己曾經擁有幾任很棒的丈夫，但最後仍認為，「我只是單純不喜歡婚姻生活」。