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席琳狄翁瘦到臉頰凹陷 罕病後暌違2年現身

記者陳穎／即時報導
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席琳狄翁暌違2年現身巴黎。(路透)
席琳狄翁暌違2年現身巴黎。(路透)

加拿大天后席琳狄翁（Celine DionCeline Dion）歷經罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff-Person Syndrome，SPS）折磨後，近日暌違約2年罕見現身巴黎，受到大批粉絲熱情迎接。58歲的她即將迎來舞台復出，為9月開始的巴黎駐唱演出做準備，不過她的身形明顯比過去更纖細，臉頰更是瘦到凹陷，仍讓不少歌迷擔心她的健康狀況。

席琳狄翁日前抵達巴黎，現場湧入大批民眾熱烈歡迎，她情緒相當激動，也成為外界關注焦點。這也是她近年健康狀況受到關注後，難得再次公開現身。

2022年12月，席琳狄翁公開宣布確診僵硬人症候群，坦言這項疾病嚴重影響她的生活與演唱能力。她最後一次完整演唱會是在2020年3月，此後因健康問題長時間暫停演出，直到2024年巴黎奧運開幕式及一場時尚活動短暫登台，才再次公開演唱。

她也曾在2024年紀錄片「我是席琳狄翁」（I Am: Celine Dion）中，首度更深入分享自己與疾病抗爭的過程，讓全球歌迷看見這位天后為重返舞台所付出的努力。

席琳狄翁日前宣布將在巴黎展開10場駐唱演出，正式迎來舞台回歸。由於外界反應熱烈、門票需求驚人，主辦方後續再追加16場演出，讓總演出場次大幅增加。這系列演出預計自9月12日起，在巴黎近郊南泰爾（Nanterre）的Plenitude Arena舉行。席琳狄翁預計每周三、周五及周六登台，每晚將有超過3萬名觀眾進場，對她而言將是罹病後極具意義的舞台回歸。

僵硬人症候群是一種罕見且會逐漸惡化的自體免疫神經疾病，主要影響神經系統，包括大腦與脊髓。患者可能出現肌肉僵硬、疼痛性痙攣等症狀，而且症狀可能反覆發作並隨時間惡化。這項疾病主要發生在成年人身上，常見於40至50歲族群，女性患者比例也明顯較高。嚴重患者可能長期承受疼痛、頻繁跌倒，甚至逐漸失去活動能力。

席琳狄翁此次重新現身巴黎，也讓歌迷更加期待她9月重返舞台。歷經多年病痛與停工後，這位歌壇天后能再次站上舞台，無疑是她演藝生涯的重要時刻。

席琳狄翁人氣滿滿，開心和大家打招呼。(路透)
席琳狄翁人氣滿滿，開心和大家打招呼。(路透)

精華 FAQ

  • 她此次現身巴黎，主要是為了替9月開始的駐唱演出做準備，也象徵她在罹病與長期停工後，正式邁向舞台復出的重要一步。

  • 席琳狄翁在2022年12月公開罹患僵硬人症候群，疾病嚴重影響她的生活與演唱能力，因此長時間暫停演出，直到近期才逐步回到公開舞台。

  • 演出預計自9月12日起，在巴黎近郊南泰爾的Plenitude Arena舉行，原本10場後追加16場，總計26場，並安排每周三、周五及周六登台。

加拿大 巴黎奧運

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