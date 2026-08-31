我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

83歲勞勃狄尼洛曬3歲女兒 7寶爸「長女、么女相差51歲」

雞蛋下鍋前要不要洗？專家曝答案 很多人做錯

83歲勞勃狄尼洛曬3歲女兒 7寶爸「長女、么女相差51歲」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勞勃狄尼洛分享和3歲女兒Gia合照。(摘自X平台@Robert De Niro)
勞勃狄尼洛分享和3歲女兒Gia合照。(摘自X平台@Robert De Niro)

AI摘要

文章摘要整理：

83歲的勞勃狄尼洛近日分享與3歲女兒Gia的生活，並談到身為7寶爸在工作與家庭間拉扯的心情，最年長與最年幼子女相差51歲。

好萊塢影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）近日罕見分享與3歲愛女Gia的生活點滴。現年83歲的他在社群平台曬出父女合照，並寫下「我的女兒和我！我愛當你的爸爸，Gia」，字裡行間流露滿滿父愛。

勞勃狄尼洛在2023年與小自己41歲的女友蒂芙妮陳（Tiffany Chen）迎來女兒Gia，這也是他的第7個孩子。如今Gia已經3歲，勞勃狄尼洛偶爾也會透過社群平台分享父女生活，讓外界一窺這位影帝卸下明星光環後的父親日常。

他近日接受「時人」雜誌訪問，談到自己身為7個孩子父親的心情。儘管工作繁忙，他仍努力在工作與家庭之間取得平衡。他坦言：「就是要把所有事情好好協調。有時候，當你覺得自己應該陪在孩子身邊，或者實際上真的需要陪伴的時候，卻沒辦法在場，很難完全不產生一點罪惡感。」

回憶第一次成為父親的經歷，勞勃狄尼洛坦言一切都是邊做邊學，「那是一種全新的體驗。你事前也不會去上什麼課或接受什麼訓練，不是嗎？你就是直接跳進去，突然有了孩子，然後就必須學著成為父親。」

勞勃狄尼洛的7名子女來自不同段感情。早年他與前妻黛安雅培（Diane Abbott）結婚時，收養了當時黛安與前段關係所生的女兒德瑞娜（Drena），如今54歲；兩人婚後則育有兒子拉斐爾（Raphael），現年49歲。

與黛安雅培離婚後，勞勃狄尼洛曾與演員圖姬史密斯（Toukie Smith）交往，兩人育有一對雙胞胎兒子朱利安（Julian）及女兒艾琳（Airyn），其中艾琳現年30歲。

1997年，勞勃狄尼洛與葛蕾絲海塔威（Grace Hightower）結婚，兩人育有兒子艾略特（Elliot），現年28歲，以及女兒Helen，現年14歲。

2023年，勞勃狄尼洛與女友蒂芙妮陳迎來最小女兒Gia，成為他的第7個孩子。如今83歲的他仍持續活躍於影壇，同時也享受陪伴女兒成長的父親生活。

精華 FAQ

  • 他罕見公開與3歲女兒Gia的父女合照，並寫下「我的女兒和我！我愛當你的爸爸，Gia」，展現卸下明星光環後的溫柔父愛與家庭日常。

  • 他坦言工作繁忙時很難完全兼顧家庭，當無法陪在孩子身邊時會產生罪惡感；回顧初為人父時，則形容一切都是邊做邊學，直接投入育兒。

  • 他的7名子女來自不同感情關係，包括收養的長女德瑞娜、與前妻所生的拉斐爾、雙胞胎子女、與葛蕾絲海塔威所生的艾略特和Helen，以及最小的Gia。

好萊塢

上一則

景甜桃花超強情史被挖 曾傳與馮紹峰「假戲真愛」瘋傳閃婚

下一則

席琳狄翁瘦到臉頰凹陷 罕病後暌違2年現身

延伸閱讀

80歲席維斯史特龍升格岳父 女兒訂婚 準女婿闖過終極考驗

80歲席維斯史特龍升格岳父 女兒訂婚 準女婿闖過終極考驗
58歲傑米福克斯曝昔中風 女兒救一命 如同「教父」的麥可柯里昂

58歲傑米福克斯曝昔中風 女兒救一命 如同「教父」的麥可柯里昂
布萊德彼特首談家庭傷痛 4子女接連改姓 認了曾想「結束一切解脫」

布萊德彼特首談家庭傷痛 4子女接連改姓 認了曾想「結束一切解脫」
2個女兒離家變孤單？米雪兒歐巴馬：我一點都不想念她們

2個女兒離家變孤單？米雪兒歐巴馬：我一點都不想念她們

熱門新聞

陳松勇看護Yule。聯合報系資料照

金馬影帝400萬遺產贈印尼看護「1年花光」赴台重操舊業

2026-08-31 13:23
宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43

超人氣

更多 >
金馬影帝400萬遺產贈印尼看護「1年花光」赴台重操舊業

金馬影帝400萬遺產贈印尼看護「1年花光」赴台重操舊業
家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家
45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天
空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的
紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化