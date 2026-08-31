83歲勞勃狄尼洛曬3歲女兒 7寶爸「長女、么女相差51歲」

勞勃狄尼洛分享和3歲女兒Gia合照。(摘自X平台@Robert De Niro)

AI摘要 文章摘要整理： 83歲的勞勃狄尼洛近日分享與3歲女兒Gia的生活，並談到身為7寶爸在工作與家庭間拉扯的心情，最年長與最年幼子女相差51歲。

好萊塢 影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）近日罕見分享與3歲愛女Gia的生活點滴。現年83歲的他在社群平台曬出父女合照，並寫下「我的女兒和我！我愛當你的爸爸，Gia」，字裡行間流露滿滿父愛。

勞勃狄尼洛在2023年與小自己41歲的女友蒂芙妮陳（Tiffany Chen）迎來女兒Gia，這也是他的第7個孩子。如今Gia已經3歲，勞勃狄尼洛偶爾也會透過社群平台分享父女生活，讓外界一窺這位影帝卸下明星光環後的父親日常。

他近日接受「時人」雜誌訪問，談到自己身為7個孩子父親的心情。儘管工作繁忙，他仍努力在工作與家庭之間取得平衡。他坦言：「就是要把所有事情好好協調。有時候，當你覺得自己應該陪在孩子身邊，或者實際上真的需要陪伴的時候，卻沒辦法在場，很難完全不產生一點罪惡感。」

回憶第一次成為父親的經歷，勞勃狄尼洛坦言一切都是邊做邊學，「那是一種全新的體驗。你事前也不會去上什麼課或接受什麼訓練，不是嗎？你就是直接跳進去，突然有了孩子，然後就必須學著成為父親。」

勞勃狄尼洛的7名子女來自不同段感情。早年他與前妻黛安雅培（Diane Abbott）結婚時，收養了當時黛安與前段關係所生的女兒德瑞娜（Drena），如今54歲；兩人婚後則育有兒子拉斐爾（Raphael），現年49歲。

與黛安雅培離婚後，勞勃狄尼洛曾與演員圖姬史密斯（Toukie Smith）交往，兩人育有一對雙胞胎兒子朱利安（Julian）及女兒艾琳（Airyn），其中艾琳現年30歲。

1997年，勞勃狄尼洛與葛蕾絲海塔威（Grace Hightower）結婚，兩人育有兒子艾略特（Elliot），現年28歲，以及女兒Helen，現年14歲。

2023年，勞勃狄尼洛與女友蒂芙妮陳迎來最小女兒Gia，成為他的第7個孩子。如今83歲的他仍持續活躍於影壇，同時也享受陪伴女兒成長的父親生活。