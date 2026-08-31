桃莉芭頓下葬納許維爾墓園 與夫長眠 侄孫女：她把我們當自己的孩子

桃莉芭頓8月25日辭世，享壽80歲。圖為芭頓2014年5月13日在NBC節目上演出。(美聯社)

鄉村樂壇天后桃莉芭頓 (Dolly Parton)上周辭世，據多家媒體報導，她的私人葬禮已在8月28日於田納西州 納許維爾(Nashville)舉行，長眠於丈夫迪恩(Carl Dean)身旁。

據洛杉磯 時報報導，芭頓安葬於伍德勞恩紀念墓園(Woodlawn Memorial Park and Mausoleum)，與其結婚近60年的丈夫迪恩合葬。迪恩2025年3月時去世。

納許維爾當地記者艾蜜莉．楊(Amelia Young)在臉書上表示，墓園已經拉起了天鵝絨繩，並放置了留言簿，歌迷可以前往留言追悼。

根據該墓園的公告，園方希望芭頓的歌迷能在社群上表達對她的追思，並標註「@dollyparton」。芭頓的家屬則希望大家用捐款給芭頓「想像圖書館」(Imagination Library)的方式，取代獻花。

芭頓的侄孫女萊妮．芭頓(Lainey Parton)於葬禮後在Instagram上發文追悼，「從小，奶奶總有辦法讓我相信自己很棒，她從不讓我覺得夢想很遠，也從不讓我覺得理想無法實現。在我都不知道該如何相信自己之前，她就已經相信我了」。

萊妮說，「大多數人都能想起和家人之間至少一件不愉快的事情，但我真的想不出和她之間有什麼不愉快的回憶」，「因為她無法生育孩子，所以她總是把我們當作自己的孩子一樣。她就是這樣愛我們，我將永遠感激她。」

桃莉芭頓8月25日辭世，享壽80歲。根據其親友的聲明，芭頓長年對抗癌症，但未具體說明癌症類型。

關於芭頓的葬禮尚未有更多細節曝光。不過，芭頓很早就透露她為自己葬禮所選的歌曲：「If We Never Meet Again (This Side of Heaven)」，這是一首經典的福音歌曲，曾被眾多鄉村音樂巨星翻唱。

根據「PageSix」報導，芭頓2014年受訪時提到，這首歌是她父親最喜歡的歌，「我們在他的葬禮上唱了這首歌，我也希望在我的葬禮上能唱這首歌」。她當時也介紹了這首歌的內容，「這首歌在說，如果我們今生不再相見，我會在那美麗的海岸與你相遇。『那裡迷人的玫瑰永不凋謝，那裡不再有分離』。」

伍德勞恩紀念墓園是納許維爾知名的墓園，也是波特．瓦格納(Porter Wagoner)、喬治．瓊斯(George Jones)、塔米．溫妮特(Tammy Wynette)、艾迪．阿諾(Eddy Arnold)和馬帝．羅賓斯(Marty Robbins)等鄉村音樂明星的安息之地。