「榮恩」魯伯特葛林特接棒「跩哥馬份」 將登「哈利波特」舞台劇

英國男星「榮恩」魯伯特葛林特將演出「哈利波特」舞台劇。（美聯社）

「哈利波特 」（Harry Potter）系列電影中飾演「榮恩」的英國男星魯伯特葛林特（Rupert Grint）將重返魔法世界。官方宣布，他將加入紐約百老匯 舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）演出，接棒「跩哥馬份」湯姆費爾頓（Tom Felton）的演出，預計明年2月正式登台，讓影迷相隔多年再次看到魯伯特穿上榮恩的招牌角色。

現年38歲的魯伯特這次簽下17周限定合約。由於舞台劇故事設定在電影系列結局19年後，當年的少年三人組如今都已成家立業，因此魯伯特將在舞台上演出已婚並成為父親的成年榮恩。

巧合的是，戲外的魯伯特同樣已經成為父親。他在聲明中表示，自己如今處於人生不同階段，再次回到榮恩這個角色身上，有種熟悉與陌生交織的感覺，像是重新穿上過去的鞋子，但走上的卻是一條全新的路。

這次接棒的另一個焦點，是魯伯特與湯姆費爾頓在百老匯的「隔空交班」。湯姆先前加入「哈利波特：被詛咒的孩子」演出，並帶動舞台劇票房明顯成長，他預計演至2027年1月3日，結束演出後約1個月，由魯伯特正式接手。不過兩人不會在劇中同台演出。

戲裡的跩哥與榮恩是多年宿敵，戲外兩人卻一直維持不錯的友情。得知魯伯特即將加入百老匯演出的消息後，湯姆也在IG曬出好友穿著「I Love Tom Felton」T恤的照片，並留言：「Love you too Weasley x @rupertgrint」，隔空向好友示愛。

湯姆費爾頓2025年11月11日在紐約百老匯演出「哈利波特：被詛咒的孩子」。（美聯社）