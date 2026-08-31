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58歲傑米福克斯曝昔中風 女兒救一命 如同「教父」的麥可柯里昂

娛樂新聞組╱綜合報導
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傑米福克斯透露，2023年他嚴重腦中風命危，全賴大女兒柯琳冷靜應變，救了他一命。...
傑米福克斯透露，2023年他嚴重腦中風命危，全賴大女兒柯琳冷靜應變，救了他一命。(路透)

58歲奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）近日受訪透露，2023年經歷嚴重出血性腦中風，當時存活率不到3%，命危之際，32歲大女兒柯琳（Corinne Foxx）的冷靜應變救了他一命；他稍早證實即將三度為人父，並分享心境轉折。

傑米福克斯在網路訪談節目「Baby, This Is Keke Palmer」中提到，他在重病期間失憶長達20天，事後他向主治醫生與病房護理師詢問病情，醫生直言：「要不是你女兒，你現在根本不會在這裡。」 護理師也證實類似病症的患者通常「難逃一劫」，能康復出院簡直是奇蹟。傑米福克斯感激地將女兒強大的心理素質與應變能力，比喻為電影「教父」（The Godfather）中的麥可柯里昂。傑米福克斯形容就像片中麥可在得知父親遭槍擊後，挺身而出保護父親的情節。柯琳則透露，面對緊急狀況時沒時間害怕，全靠腎上腺素支撐，抱持「交給我」的心態處理。這場大病也讓傑米福克斯感慨，為了女兒一定要好好活下去。

除了走過鬼門關，傑米福克斯稍早也向媒體證實，即將迎來家庭新成員。他與31歲的澳洲籍女友艾麗斯哈克史特普(Alyce Huckstepp)即將迎來兩人的第一個孩子。過去他已與兩任前伴侶育有32歲及17歲的女兒，這將是他第三次成為人父。

傑米福克斯坦言，起初考慮到自身年齡，對再次迎接新生命確實有所猶豫。直到他巧遇也因高齡得子的好萊塢巨星艾爾帕西諾（Al Pacino），才放下年齡顧慮，豁然開朗準備三度當爸。

精華 FAQ

  • 他先回顧2023年罹患嚴重出血性腦中風、險些喪命的經過，強調女兒在急難中救了他一命；同時也證實自己將再當爸爸，迎接第三個孩子。

  • 是32歲的大女兒柯琳。傑米福克斯說，當時她面對緊急狀況沒有慌亂，靠著冷靜判斷與立即應變處理，主治醫生也直言若不是她，他不可能活下來。

  • 傑米福克斯原本擔心自己年紀太大，但後來遇到同樣高齡得子的艾爾帕西諾，讓他不再糾結年齡問題，轉而以更開放心態迎接新生命。

中風 奧斯卡

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