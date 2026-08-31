「六人行」安妮斯頓放閃圈外新歡 熱戀當頭但堅拒再結婚

珍妮佛安妮斯頓新戀情，再度成為公眾焦點。（路透）

經典影集「六人行」(Friends)女主角、好萊塢 女星珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)近來一改低調的感情生活，頻頻與新男友吉姆寇蒂斯(Jim Curtis)公開放閃，然而知情人士鐵口直言，曾經歷過兩次離婚的安妮斯頓對婚姻早已心灰意冷，不會再走上紅地毯。

根據八卦新聞Page Six報導，安妮斯頓與催眠治療師男友寇蒂斯目前處於熱戀期，原本行事低調的安妮斯頓不但公開放閃，甚至在曼哈頓 舉辦一場「與寇蒂斯共度良宵」(An Evening with Jim Curtis，暫譯)採訪活動，為男友新書打廣告，據傳門票已銷售一空。

儘管兩人戀情日益升溫，不過知情人士卻潑了冷水直言：「他們現在非常、非常幸福，但是沒有結婚打算，珍妮佛發誓永遠不會再結婚。」

2025年7月，兩人在加州大蘇爾(Big Sur)一家飯店親密放閃，是安妮斯頓2018年與影星賈斯汀塞洛克斯(Justin Theroux)結束三年婚姻後首次公開戀情，此前安妮斯頓與好萊塢男神布萊德彼特 (Brad Pitt)曾是人人稱羨的銀色夫妻檔，可惜婚姻僅維持五年。

知情人士透露，與圈外人男友交往為安妮斯頓帶來兩任明星前夫沒有的情感生活：「她不再覺得需要像對塞洛克斯那樣，竭盡討好或留住對方，也不再覺得需要和其他更有名氣、同樣追求他的女性競爭。」並強調：「最重要的是，她從不懷疑自己在他心中地位，他毫不猶豫讓她知道有多愛她，並且全心全意愛著她。」

寇蒂斯名氣遠不及女友與其兩任前夫，但仍因為這段戀情成為公眾焦點，消息人士指出：「男方絲毫不會因為安妮斯頓的名氣而受到威脅，也從不幻想自己需要融入她的世界，更不會要求她為了迎合自己而改變，他愛的是她本來的樣子。」

另一位朋友也透露：「珍妮佛明確告訴男方，她永遠不會再結婚了。」並補充道：「她對婚姻毫無興趣，也絕不會再走回頭路，他非常理解，他對靈魂伴侶和精神相關的信仰，讓他完全接受婚姻無需一紙婚約的事實。」