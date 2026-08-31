愛女秀大鑽戒… 80歲席維斯史特龍喜升格岳父 認證準女婿闖過考驗

蘇菲亞史特龍(左二)與男友麥可席漢(左)訂婚，爸爸席維斯史特龍(右)、媽媽珍妮佛弗萊文(右二)開心慶祝。（取材自Instagram）

好萊塢 動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）即將迎來人生新身分！現年80歲的他育有3名女兒，過去經常被粉絲笑喊「岳父」，如今大女兒蘇菲亞史特龍（Sophia Stallone）真的要出嫁了。蘇菲亞才剛過完30歲生日，隔天便宣布接受男友麥可席漢（Michael Sheehan）的求婚，並公開戴著超大鑽戒的甜蜜照片，史特龍也親自曬出一家人合照，證實準女婿正式通過考驗。

蘇菲亞日前迎來30歲生日，隔天便在Instagram公開訂婚喜訊。她分享多張求婚現場照片，只見她穿著白色貼身短洋裝，與麥可甜蜜相擁，左手無名指上的大鑽戒格外搶眼。她寫下「和我最好的朋友永遠在一起」，正式宣布人生邁入下一階段。

妹妹們也第一時間送上祝福。28歲的西斯汀史特龍（Sistine Stallone）激動留言，直呼自己「哭了」，並表示非常替姊姊及未來姊夫開心；24歲小妹史嘉蕾史特龍（Scarlet Stallone）則稱兩人是「最美的未婚夫妻」。名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）等好友也紛紛留言祝福。

準岳父史特龍同樣大方分享喜悅。他在社群曬出與蘇菲亞、麥可及妻子珍妮佛弗萊文（Jennifer Flavin）的合照，開心寫下：「我們真的太開心了！女兒蘇菲亞和麥可訂婚了！」照片中一家人笑容滿面，也被網友視為史特龍正式認證準女婿的象徵。

不過，想成為史特龍家的女婿向來不是件容易的事。史特龍過去曾多次透露自己非常疼愛女兒，甚至被外界封為「女兒奴」。他曾笑稱希望女兒們都不要結婚，而西斯汀也曾形容爸爸「太嚇人」，透露過去甚至有追求者見過史特龍後，便直接打消念頭。

蘇菲亞也曾透露，爸爸對她們的感情狀況相當敏銳，往往只需要幾分鐘，就能判斷一段感情是否適合繼續，而她更坦言「他每一次都是對的」。西斯汀甚至爆料，姊妹們若要分手，史特龍還曾親自幫忙撰寫分手簡訊，讓爸爸的「岳父威嚴」再添傳奇色彩。

如今麥可不僅成功從男友升格為未婚夫，也正式成為史特龍家庭的一員。從一家人的公開合照來看，這位準女婿顯然已獲得準岳父認可。