我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網史上最晚開賽紀錄：凌晨12點才開打 大威首輪遭淘汰

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

愛女秀大鑽戒… 80歲席維斯史特龍喜升格岳父 認證準女婿闖過考驗

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇菲亞史特龍(左二)與男友麥可席漢(左)訂婚，爸爸席維斯史特龍(右)、媽媽珍妮佛...
蘇菲亞史特龍(左二)與男友麥可席漢(左)訂婚，爸爸席維斯史特龍(右)、媽媽珍妮佛弗萊文(右二)開心慶祝。（取材自Instagram）

好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）即將迎來人生新身分！現年80歲的他育有3名女兒，過去經常被粉絲笑喊「岳父」，如今大女兒蘇菲亞史特龍（Sophia Stallone）真的要出嫁了。蘇菲亞才剛過完30歲生日，隔天便宣布接受男友麥可席漢（Michael Sheehan）的求婚，並公開戴著超大鑽戒的甜蜜照片，史特龍也親自曬出一家人合照，證實準女婿正式通過考驗。

蘇菲亞日前迎來30歲生日，隔天便在Instagram公開訂婚喜訊。她分享多張求婚現場照片，只見她穿著白色貼身短洋裝，與麥可甜蜜相擁，左手無名指上的大鑽戒格外搶眼。她寫下「和我最好的朋友永遠在一起」，正式宣布人生邁入下一階段。

妹妹們也第一時間送上祝福。28歲的西斯汀史特龍（Sistine Stallone）激動留言，直呼自己「哭了」，並表示非常替姊姊及未來姊夫開心；24歲小妹史嘉蕾史特龍（Scarlet Stallone）則稱兩人是「最美的未婚夫妻」。名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）等好友也紛紛留言祝福。

準岳父史特龍同樣大方分享喜悅。他在社群曬出與蘇菲亞、麥可及妻子珍妮佛弗萊文（Jennifer Flavin）的合照，開心寫下：「我們真的太開心了！女兒蘇菲亞和麥可訂婚了！」照片中一家人笑容滿面，也被網友視為史特龍正式認證準女婿的象徵。

不過，想成為史特龍家的女婿向來不是件容易的事。史特龍過去曾多次透露自己非常疼愛女兒，甚至被外界封為「女兒奴」。他曾笑稱希望女兒們都不要結婚，而西斯汀也曾形容爸爸「太嚇人」，透露過去甚至有追求者見過史特龍後，便直接打消念頭。

蘇菲亞也曾透露，爸爸對她們的感情狀況相當敏銳，往往只需要幾分鐘，就能判斷一段感情是否適合繼續，而她更坦言「他每一次都是對的」。西斯汀甚至爆料，姊妹們若要分手，史特龍還曾親自幫忙撰寫分手簡訊，讓爸爸的「岳父威嚴」再添傳奇色彩。

如今麥可不僅成功從男友升格為未婚夫，也正式成為史特龍家庭的一員。從一家人的公開合照來看，這位準女婿顯然已獲得準岳父認可。

精華 FAQ

  • 她是在30歲生日隔天於 Instagram 公開訂婚喜訊，並分享多張求婚現場照片，畫面中可見她與麥可甜蜜相擁，左手無名指上的大鑽戒十分醒目。

  • 史特龍不但表現得相當開心，還在社群平台曬出與蘇菲亞、麥可及妻子的合照，直接寫下女兒訂婚的喜訊，等於公開認證準女婿已獲得家人接受。

  • 因為史特龍向來被形容是非常嚴格的「女兒奴」，曾讓追求者卻步，甚至能快速判斷女兒感情是否合適；如今麥可成功求婚並獲全家祝福，代表已過關。

好萊塢

上一則

被「雨霖鈴」武術導演公主抱 楊洋燦笑還比V

下一則

58歲傑米福克斯曝昔中風 女兒救一命 如同「教父」的麥可柯里昂

延伸閱讀

59歲莎瑪海耶克升格祖母「同框小金孫」 甜喊小名融化粉絲

59歲莎瑪海耶克升格祖母「同框小金孫」 甜喊小名融化粉絲
布魯斯威利失智4年罕現身 緊擁愛女送出嫁 惹哭粉絲

布魯斯威利失智4年罕現身 緊擁愛女送出嫁 惹哭粉絲
劉真離世6年…辛龍罕見曬父女日常 親吐1句話感動網友

劉真離世6年…辛龍罕見曬父女日常 親吐1句話感動網友
狄龍8歲孫子外貌神複製爺爺 曾奪說普通話全港總冠軍

狄龍8歲孫子外貌神複製爺爺 曾奪說普通話全港總冠軍

熱門新聞

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛