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電影裡「跩哥老妝」不怎樣？湯姆費爾頓笑虧：我38歲更帥

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湯姆費爾頓2025年11月11日在紐約百老匯演出「哈利波特：被詛咒的孩子」。（美...
湯姆費爾頓2025年11月11日在紐約百老匯演出「哈利波特：被詛咒的孩子」。（美聯社）

曾在電影「哈利波特」(Harry Potter)中飾演跩哥馬份（Draco Malfoy）的英國演員湯姆費爾頓（Tom Felton），近日談到2011年拍攝最後一集「哈利波特」的老妝，他笑稱劇組為了造型做了大量研究，但如今38歲的他，反而比電影裡的老跩哥「更帥」。

People報導，距離最後一部「哈利波特」電影上映已15年，湯姆費爾頓近日透過「哈利波特」官方Instagram回顧當年拍攝結局片段的過程。電影結局，故事時間跳到19年後，包括丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）飾演的哈利波特、魯伯葛林特（Rupert Grint）飾演的榮恩、艾瑪華森（Emma Watson）飾演的妙麗，以及費爾頓飾演的跩哥都已成為父母，送孩子前往霍格華茲讀書。

當年才23歲的費爾頓要扮演近40歲的跩哥。

費爾頓透露，劇組當年「確實做了很多研究，想像我們19年後會長什麼樣子」，甚至參考了他的家族成員。他說：「他們看了我三個哥哥的照片、我父親的照片，研究他們的髮際線和臉部膚況，然後根據這些資料設計出跩哥19年後的樣子。」

不過，他笑稱，電影裡成年版跩哥的模樣，和哈利及榮恩相比「似乎有點不太公平」。如今他重返百老匯舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)飾演成年跩哥，他也開玩笑表示，終於有機會「把這件事糾正過來」。

費爾頓更直言，現實中2026年的自己，看起來「比他們2011年塑造的版本，稍微討喜一點」。

回憶當年拍攝「死神的聖物Ⅱ」結尾場景，他形容那是「非常棒的一天」。他說：「很顯然，我們知道那是結束。」而拍攝地點並非攝影棚，而是直接在倫敦國王十字車站（King's Cross station）取景，也讓他印象深刻。

「更酷的是，我當時真的以為，那會是我人生中最後一次、永遠最後一次當巫師。」費爾頓說。沒想到15年後，他又回到「哈利波特」的世界。他目前正在百老匯的檔期至2027年1月3日。

精華 FAQ

  • 他認為劇組確實花了很多心力研究，還參考家族照片來設計角色19年後的樣子，但他也幽默表示，電影版老跩哥和哈利、榮恩相比似乎不太公平。

  • 費爾頓透露，團隊看了他3個哥哥與父親的照片，研究髮際線和臉部膚況，再根據這些線索打造出跩哥19年後、接近40歲時的造型。

  • 因為他現在38歲，回到百老匯演出《哈利波特：被詛咒的孩子》時，覺得自己現實中的狀態比2011年電影裡塑造的版本更討喜，也算把當年的造型「糾正」回來。

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