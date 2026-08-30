「到我們為止」導演巴爾多尼輸官司 萊芙莉僅獲賠40萬

布蕾克萊芙莉（左圖）與賈斯汀巴爾多尼（右）因電影「到我們為止」掀誹謗官司，女方勝訴後，獲賠40.7萬美元。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約法官裁定萊芙莉僅能獲約40萬美元費用，遠低於求償的800萬；巴爾多尼反訴遭駁回，雙方仍各自宣稱取得勝利。

紐約南區聯邦法官利曼(Lewis J. Liman)日前裁定，「花邊教主」(Gossip Girl)影星布蕾克萊芙莉(Blake Lively)在與導演賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)就2024年電影「到我們為止」(It Ends with Us)的製作糾紛達成和解後，僅能從巴爾多尼獲得36萬3245美元律師費及4萬4206美元訴訟費，遠低於她要求的800萬美元。

美聯社報導，法官指出，加州 旨在保護性騷擾 倖存者免受報復性訴訟的法律有所限制，僅允許萊芙莉獲賠應對誹謗指控的律師費，而非巴爾多尼反訴的所有費用。

雙方均宣稱獲勝。巴爾多尼的律師傅利曼(Bryan Freedman)稱這是重大勝利，萊芙莉最終只能拿到不到她所要求律師費的5%，證明「無論你多強大，法庭都不可以用來牟私利」。萊芙莉的律師哈德遜(Esra Hudson)與高特列布(Michael Gottlieb)則稱判決具歷史意義，首度依加州法律判賠，「為其他人挺身而出樹立了揭露不當行為的先例。」

萊芙莉先前指控巴爾多尼性騷擾、報復、違約、故意造成精神痛苦、過失造成精神痛苦及侵犯隱私等；巴爾多尼全盤否認，並反控萊芙莉與其丈夫「死侍」演員萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)敲詐勒索誹謗、侵犯隱私、違反誠信及公平交易原則，目的是奪取電影的創作控制權。

2025年6月，法院駁回巴爾多尼的反訴，近一年後，法官駁回萊芙莉提出的性騷擾指控，理由是她在拍攝該片時是獨立承包商而非員工。雙方於今年5月開庭前兩周達成和解，並在聯合聲明中表示，萊芙莉的擔憂理應得到傾聽，他們將繼續致力打造無不當行為的工作場所。

改編自柯琳胡佛(Colleen Hoover)暢銷小說的「到我們為止」票房亮眼，但雙方幕後的激烈內鬥幾乎掩蓋了電影本身的成功。