85歲肥皂劇女星唐娜米爾斯開OnlyFans專頁 月入6位數

唐娜米爾斯在情色平台OnlyFans開設粉絲專頁，獲利頗豐。圖為她2022年出席電影「不！」首映會。(美聯社)

1980年代以肥皂劇「新朱門恩怨」(Knots Landing)走紅的好萊塢 性感女星唐娜米爾斯(Donna Mills)，如今85歲高齡在情色平台OnlyFans 開設粉絲專頁，短短一個月獲利超過六位數，成績令人刮目相看。

八卦新聞網站Page Six報導，米爾斯與經紀公司Creators Inc.合作，推出OnlyFans粉絲專業，本周稍早受訪時提及這份新工作；她說：「如今世界與以往大不相同，我正努力適應，能夠與粉絲互動，讓我非常滿足。」

1980年至1989年出演「新朱門恩怨」的米爾斯透露，有粉絲要求拍攝踩葡萄(stomping on grapes)之類的戀足(foot kink)視頻：「我會拍的，我試著自己拍，但你不可能一邊跺腳一邊拍，根本拍不好。」並強調會盡速配合訂閱者要求拍片，讓大家樂在其中：「我覺得這份模特兒工作真的很有趣，我非常榮幸能參與其中。」

儘管米爾斯粉絲專業並未涉及裸露或露骨內容，但仍以隱晦方式展現保養得當的性感身材，例如透過身穿緊身運動服照片強調：「以防你需要測試一下自己耐力。」有時也故意賣關子：「要給你們來點花式滑冰。」甚至發文強調以其年齡「仍有部分絕招」之類的暗示性內容。