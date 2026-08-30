我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

85歲肥皂劇女星唐娜米爾斯開OnlyFans專頁 月入6位數

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐娜米爾斯在情色平台OnlyFans開設粉絲專頁，獲利頗豐。圖為她2022年出...
唐娜米爾斯在情色平台OnlyFans開設粉絲專頁，獲利頗豐。圖為她2022年出席電影「不！」首映會。(美聯社)

1980年代以肥皂劇「新朱門恩怨」(Knots Landing)走紅的好萊塢性感女星唐娜米爾斯(Donna Mills)，如今85歲高齡在情色平台OnlyFans開設粉絲專頁，短短一個月獲利超過六位數，成績令人刮目相看。

八卦新聞網站Page Six報導，米爾斯與經紀公司Creators Inc.合作，推出OnlyFans粉絲專業，本周稍早受訪時提及這份新工作；她說：「如今世界與以往大不相同，我正努力適應，能夠與粉絲互動，讓我非常滿足。」

1980年至1989年出演「新朱門恩怨」的米爾斯透露，有粉絲要求拍攝踩葡萄(stomping on grapes)之類的戀足(foot kink)視頻：「我會拍的，我試著自己拍，但你不可能一邊跺腳一邊拍，根本拍不好。」並強調會盡速配合訂閱者要求拍片，讓大家樂在其中：「我覺得這份模特兒工作真的很有趣，我非常榮幸能參與其中。」

儘管米爾斯粉絲專業並未涉及裸露或露骨內容，但仍以隱晦方式展現保養得當的性感身材，例如透過身穿緊身運動服照片強調：「以防你需要測試一下自己耐力。」有時也故意賣關子：「要給你們來點花式滑冰。」甚至發文強調以其年齡「仍有部分絕招」之類的暗示性內容。

精華 FAQ

  • 她認為如今世界與過去不同，自己正努力適應新環境，也很享受和粉絲互動，因此與經紀公司合作開設OnlyFans專頁，嘗試新的內容經營方式。

  • 報導指出，她的OnlyFans專頁在開設短短1個月後，獲利就超過6位數，顯示即使年過80歲，仍能靠話題性與個人魅力吸引大量訂閱者。

  • 她的內容沒有裸露或露骨畫面，而是以緊身運動服等方式展現身材，並回應踩葡萄、戀足等特殊要求，強調會盡快配合訂閱者拍片。

好萊塢 OnlyFans

上一則

虞書欣2造型美到像要結婚 網問：是要直接走進禮堂嗎？

下一則

陳坤直播變憔悴 坦言生病瘦5公斤 兒生母謎團又被翻出

延伸閱讀

「哈利波特」女星潔西凱芙進軍成人直播 賺錢養家遭粉絲封殺

「哈利波特」女星潔西凱芙進軍成人直播 賺錢養家遭粉絲封殺
趙露思「無戲可拍」轉幕後 工作室一口氣買下9部影視IP

趙露思「無戲可拍」轉幕後 工作室一口氣買下9部影視IP
潘妮迪亞驟逝 同為童星起家女演員悼：這行業會給我們帶來傷痛

潘妮迪亞驟逝 同為童星起家女演員悼：這行業會給我們帶來傷痛
韓沛穎直播失控爆料 不滿戲分被刪影射女星「14歲就跟導演」

韓沛穎直播失控爆料 不滿戲分被刪影射女星「14歲就跟導演」

熱門新聞

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照