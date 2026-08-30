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阿湯哥暌違38年再飆車 「霹靂男兒2」合作安海瑟薇

娛樂新聞組／綜合報導
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湯姆克魯斯（左）將與安海瑟薇（右）合作演出「霹靂男兒」續集。（取材自湯姆克魯斯I...
湯姆克魯斯（左）將與安海瑟薇（右）合作演出「霹靂男兒」續集。（取材自湯姆克魯斯Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

阿湯哥主演的《霹靂男兒》續集確定找來安海瑟薇加盟，將於2028年6月2日上映，並以IMAX等高規格呈現賽車飆速場面。

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）接棒妮可基嫚（Nicole Kidman），確定加入「阿湯哥湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「霹靂男兒」（Days of Thunder）續集，阿湯哥暌違近40年後重返賽車世界。派拉蒙影業已宣布電影定於2028年6月2日在全球戲院上映，並將以IMAX等高規格格式打造，帶來更強烈的飆車視覺體驗。

阿湯哥將再次飾演賽車手Cole Trickle，安海瑟薇則將出演一名賽車隊老闆兼工程師。兩人的角色關係與完整劇情目前仍保密，但官方已釋出兩人站在NASCAR賽道上的合照，湯姆克魯斯也透過宣傳照正式宣布安海瑟薇加入演出。

電影確定由強納森萊文（Jonathan Levine）執導，阿湯哥也將與傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）、湯米哈珀（Tommy Harper）共同擔任製片。新片預計專為IMAX銀幕拍攝，並在Dolby Cinema、4DX等影廳格式上映，讓賽車高速競速場面成為最大賣點之一。

「霹靂男兒」首集於1990年上映，由已故導演東尼史考特（Tony Scott）執導，阿湯哥與第二任妻子妮可基嫚首度合作，也是兩人定情作。兩人於同年結婚，最終於2001年離婚。阿湯哥在片中飾演天賦異稟但個性強悍的賽車手Cole Trickle。故事描述他受到退役賽車傳奇人物賞識，被招募加入全新的NASCAR車隊，並在競爭激烈的賽車場上證明自己。

如今近40年後推出續集，湯姆克魯斯將再度披上賽車手戰袍，並找來安海瑟薇加入，讓新片成為影迷高度期待的組合。

阿湯哥與安海瑟薇日前透過Instagram影片宣布新片消息，兩人站在一輛亮黃色與綠色相間的賽車前，車身寫著「Days of Thunder 2 Summer 2028」。安海瑟薇戴著牛仔帽，擺完姿勢後轉頭對阿湯哥說：「現在呢？我們來拍電影吧！」 

湯姆克魯斯確定回歸經典賽車電影「霹靂男兒」。（美聯社）
湯姆克魯斯確定回歸經典賽車電影「霹靂男兒」。（美聯社）

精華 FAQ

  • 她將飾演一名賽車隊老闆兼工程師，與湯姆克魯斯的賽車手角色同場演出。至於兩人之間的關係與完整劇情，目前官方仍未公開。

  • 派拉蒙已宣布電影定於2028年6月2日全球上映，並預計以IMAX拍攝與放映，另也會支援Dolby Cinema、4DX等高規格影廳。

  • 首集於1990年上映，是湯姆克魯斯與妮可基嫚首度合作之作，也被視為兩人的定情作。如今相隔近40年推出續集，讓他重返賽車題材格外受矚目。

好萊塢 阿湯哥 湯姆克魯斯

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