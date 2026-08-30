性感女星席德妮史威尼提前慶生 「裸上身捧蛋糕」辣翻

女星席德妮史威尼4月7日出席「高校十八禁」最終季首映會。(路透)

曾出演熱門美劇「白蓮花大飯店」（The White Lotus）、「高校十八禁」（Euphoria）的性感女星席德妮史威尼 （Sydney Sweeney）雖然要到9月12日才迎來29歲生日，但她已迫不及待提前展開慶祝活動。她8月底在Instagram分享了一段熱辣影片，宣布為其自創內衣品牌Syrn推出全新的「生日美胸」系列。影片中她赤裸上身、僅用一個生日蛋糕遮擋胸部，搭配內褲與波浪長髮，性感造型瞬間吸引大批粉絲目光。

親筆字跡融入刺繡設計 打造「穿在身上的情書」

InStyle報導，「用我的最新Syrn系列來慶祝我的生日月吧！9月1日正式上市，」席德妮在貼文中寫道。她透露自己骨子裡是個浪漫主義者，因此這次的生日系列充滿了濃厚的浪漫氣息，希望能創作出真正展現女性魅力與特殊意義的作品。

另外，該系列內衣上特別融入了精緻刺繡，刺繡上的字跡更是她親筆所寫，她笑稱這就像一封可以穿在身上的情書，只要仔細觀察，就能看到上面刺著她親筆寫下的「我真的愛你」。

擺脫外界眼光自創品牌 喊話：女性應掌控自己身體

席德妮於2026年1月正式創立內衣品牌Syrn。她過去受訪時曾坦言創立品牌的初衷，是想打造一個真正理解女性而非對她們說教的品牌，讓女性在毫無壓力的狀態下展現自信與性感。

面對外界對她展示身材的各種議論，她也表示，掌控自己的身體並為自己而活，才是最體現女孩氣概的事，無論是為了自己還是為了另一半穿著，都應該是女性自願的選擇。

▲ 影片來源：Instagram＠sydney_sweeney（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

裸上身捧蛋糕！Sydney Sweeney提前慶生 「生日美胸」辣翻

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