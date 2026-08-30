哈利史泰爾斯MSG開唱 調侃前女友泰勒絲：這裡也能辦婚禮
英國流行歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）30日在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden，MSG）展開30場駐唱演出，除了向已故美國傳奇歌手桃莉芭頓（Dolly Parton）致敬，他還在演出尾聲開玩笑提及前女友泰勒絲（Taylor Swift），笑稱麥迪遜廣場花園「原來也會辦婚禮」。
史泰爾斯當晚向全場觀眾喊道：「我們現在在麥迪遜廣場花園，這裡是世界冠軍紐約尼克隊的主場！」隨即在全場歡呼聲中補了一句：「但這裡也可以辦婚禮。」
史泰爾斯與泰勒絲曾於2012年11月至2013年1月交往，外界普遍認為泰勒絲2014年推出的熱門歌曲「Style」靈感來自這段戀情。據Variety報導，史泰爾斯也曾收到泰勒絲的婚禮邀請，但當時史泰爾斯本人正在巡演，因此無法前往。但他的未婚妻柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）仍出席了這場備受矚目的婚禮。
史泰爾斯與泰勒絲分手後仍保持友好關係，7月3日泰勒絲婚禮當天，史泰爾斯正在倫敦溫布利球場進行破紀錄駐唱演出，並特別演唱2017年歌曲「Two Ghosts」。外界認為，這首歌被視為他對泰勒絲「Style」的回應，其中歌詞唱道：「同樣的紅唇，同樣的藍眼睛／同樣的白襯衫，多了幾個刺青。」
如今史泰爾斯在麥迪遜廣場花園演出時，再度以一句「這裡也會辦婚禮」巧妙提及前女友大婚，也讓現場增添話題。
他是在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden，MSG）展開30場駐唱演出，這也是他此次巡演的重要舞台，吸引大量觀眾到場。 他先提到MSG是紐約尼克隊主場，接著在全場歡呼中補了一句「但這裡也可以辦婚禮」，被外界解讀為幽默調侃泰勒絲的大婚。 文中指出兩人曾於2012年11月至2013年1月交往，之後仍維持友好互動，相關歌曲如Taylor Swift的「Style」與他的「Two Ghosts」也常被拿來聯想彼此。
精華 FAQ
他是在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden，MSG）展開30場駐唱演出，這也是他此次巡演的重要舞台，吸引大量觀眾到場。
他先提到MSG是紐約尼克隊主場，接著在全場歡呼中補了一句「但這裡也可以辦婚禮」，被外界解讀為幽默調侃泰勒絲的大婚。
文中指出兩人曾於2012年11月至2013年1月交往，之後仍維持友好互動，相關歌曲如Taylor Swift的「Style」與他的「Two Ghosts」也常被拿來聯想彼此。
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