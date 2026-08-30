從難民營到奧斯卡：關繼威下月出版回憶錄 告訴影迷「別放棄夢想」

關繼威曾拿下奧斯卡最佳男配角。（美聯社）

曾以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）拿下奧斯卡 最佳男配角的男星關繼威，即將推出首部個人回憶錄「Never Say Die」，回顧從童星走紅、淡出好萊塢 ，再到49歲重返鎂光燈並登上奧斯卡舞台的人生起伏。

People報導，他坦言寫作過程並不容易，但希望自己的故事能提醒粉絲別放棄夢想，「人生道路不總是筆直的。那些你所熱愛的事物，終究會找到回到你身邊的路。」

「Never Say Die」將於9月15日出版，內容從關繼威的家庭以北越政治難民身分移居美國開始，記錄他在洛杉磯華埠展開的新生活，以及後來踏入演藝圈的經歷。關繼威12歲時，他因演出1984年電影「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）成名，隔年又參演「七寶奇謀」（The Goonies）。

然而，童星時期的成功並未延續。關繼威成年後逐漸失去演出機會，最後離開幕前工作，轉往幕後從事各種工作，長時間淡出演藝圈。

直到49歲，他憑「媽的多重宇宙」重新受到全球矚目，最終在2023年以該片拿下奧斯卡最佳男配角，完成令人意外的事業翻身。

關繼威透露，寫回憶錄讓他「非常興奮，也非常緊張」，因為「寫這本書真的很困難」，坦言公開自己的私人經歷並不是自己習慣的事，但仍希望讀者能理解他的心情。

關繼威表示：「寫這本書，是我分享那些我保持沉默時，人生正在發生什麼事的方式。」他希望這段經歷能讓讀者更清楚、更有同理心地看待自己的人生，也提醒大家，「每一個與你擦身而過的人，都有自己的故事」，因此應該對彼此多一點善意。