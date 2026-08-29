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「六人行」菲比形象太深刻 麗莎庫卓：最怕影迷叫我唱「臭臭貓」

世界新聞網／輯
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麗莎庫卓3月出席英國倫敦HBO Max體驗活動。（美聯社)
麗莎庫卓3月出席英國倫敦HBO Max體驗活動。（美聯社)

美國女星麗莎庫卓（Lisa Kudrow）近日回顧經典影集「六人行」（Friends）的演出歲月，直言自己對這部作品「沒有任何抱怨」，拍攝過程中的「每一個部分」都令人難忘，尤其與其他五位主演建立的深厚友誼與互相尊重，讓她至今珍惜不已。不過，面對影迷的熱情要求，她坦言有一件事始終不想做，那就是當場演唱戲中最具代表性的歌曲「臭臭貓」（Smelly Cat）。

People報導，，庫卓日前登上廣播節目「Fresh Air with Terry Gross & Tonya Mosley」，談及自己與「六人行」角色菲比布菲（Phoebe Buffay）之間的關係。該劇1994年9月至2004年5月播出，共播出10季，至今仍深受觀眾喜愛。

「六人行」以六名生活、工作於紐約曼哈頓的好友為主軸，庫卓飾演古靈精怪的菲比，與珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麥特勒布朗（Matt LeBlanc）、大衛史威默（David Schwimmer）及已故演員馬修派瑞（Matthew Perry）共同主演。

庫卓表形容拍攝「六人行」的每一個部分都很棒，從作品風靡全球，到與其他演員建立的關係，都令她十分珍惜。「和其他演員之間的關係，我們玩得很開心。那真的很罕見，而且是真正誠實的尊重、彼此尊重。」

即使拍攝工作時間漫長，六位主演也會把握空檔相聚，例如一起玩撲克牌，培養感情。庫卓強調：「關於這部劇的一切都很棒。」

不過，當被問及是否有任何不願意配合影迷的要求時，她坦言，自己最不想做的，就是當場唱出菲比的招牌歌曲「臭臭貓」。

她說：「有時候有人會攔住我，說：『噢，唱「臭臭貓」啊。』我不想這麼做，我真的不想這麼做。」

「臭臭貓」是菲比在劇中最廣為人知的原創怪誕歌曲之一，也成為庫卓演藝生涯中最鮮明的角色標誌。她憑藉這名性格活潑、身兼多種工作的音樂人角色走紅，即使影集結束多年，菲比的形象仍深深烙印在觀眾心中。

庫卓2024年登上「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）時，也曾分享一次令她印象深刻的經驗。她透露，自己曾在一場大型派對上與奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）聊天，對方竟一時順口叫她「菲比」。

精華 FAQ

  • 她表示自己對六人行「沒有任何抱怨」，認為從作品走紅到拍攝過程中的每一個部分都很棒，整體經驗都令人難忘且值得珍惜。

  • 庫卓最珍惜的是與其他5位主演之間建立的深厚友誼，以及彼此之間真誠、互相尊重的相處方式，甚至會在空檔一起玩撲克牌培養感情。

  • 她坦言曾多次被路人要求現場唱臭臭貓，但自己就是不想配合；這首歌雖是菲比最具代表性的標誌之一，她仍不喜歡隨時被點唱。

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