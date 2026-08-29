我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沃爾瑪撿到30元 喬州男1舉動 遭警方公布畫面協尋

好市多買的菊花熬過寒冬成功復花 華人分享3個越冬關鍵

「霹靂男兒」拍續集 湯姆克魯斯再演賽車手 首合作安海瑟薇

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
湯姆克魯斯確定回歸經典賽車電影「霹靂男兒」。（美聯社）
湯姆克魯斯確定回歸經典賽車電影「霹靂男兒」。（美聯社）

好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）確定回歸經典賽車電影「霹靂男兒」（Days of Thunder），推出續集並再次飾演NASCAR賽車手科爾崔克（Cole Trickle），奧斯卡影后安海瑟薇（Anne Hathaway）也將加入演出，飾演車隊老闆兼工程師。新片由派拉蒙影業發行，預定2028年6月2日上映。

美聯社報導，阿湯哥在NASCAR例行賽季最終站開賽前數小時，於戴通納國際賽道宣布續集計畫。他除了主演，也共同擔任製片人。

此外，43歲的安海瑟薇則飾演工程師兼車隊老闆，這也是她與阿湯哥首度合作。

阿湯哥與安海瑟薇29日透過Instagram影片宣布新片消息，兩人站在一輛亮黃色與綠色相間的賽車前，車身寫著「Days of Thunder 2 Summer 2028」。安海瑟薇戴著牛仔帽，擺完姿勢後轉頭對阿湯哥說：「現在呢？我們來拍電影吧！」

安海瑟薇在影片中明顯可見孕肚，她還笑著建議：「我應該先把寶寶生下來，然後再拍這部電影。」阿湯哥回應：「這是個好主意。」

隨後阿湯哥宣布：「我們將在2028年夏天上映！不要遲到！」安海瑟薇聽完笑問：「你確定要這麼做嗎？」2人隨即大笑。

1990年上映的「霹靂男兒」由東尼史考特（Tony Scott）執導，阿湯哥主演，當時他與前妻妮可基嫚（Nicole Kidman）首度在大銀幕搭檔。兩人因拍攝該片相識，並於同年結婚，最終於2001年離婚。

「霹靂男兒」上映時受到影評人負評，卻成為當年暑期大片，也因劇情誇張、過度渲染賽車文化而遭NASCAR業界嘲諷。不過，片中羅伯特杜瓦（Robert Duvall）飾演的維修組長哈利霍格（Harry Hogge）經典台詞「Rubbin', son, is racin'」，至今仍流傳。

「霹靂男兒」當年是在阿湯哥因「捍衛戰士」（Top Gun）走紅後拍攝的，全球票房達1億5790萬美元，製作成本約6000萬美元。阿湯哥斯1990年接受《Rolling Stone》訪問時曾談到拍攝賽車電影的初衷，表示希望「帶觀眾以每小時200英里的速度兜風，讓他們活著回來訴說這段經歷」。

精華 FAQ

  • 湯姆克魯斯確定回歸主演，繼續飾演NASCAR賽車手科爾崔克。此次他也共同擔任製片人，並在戴通納國際賽道公開宣布續集計畫。

  • 安海瑟薇將飾演車隊老闆兼工程師，這也是她首次與湯姆克魯斯合作。兩人還透過Instagram影片一起公布新片消息，引發關注。

  • 新片由派拉蒙影業發行，預定2028年6月2日上映。原作於1990年推出，雖評價兩極，仍成為暑期大片，全球票房約1億5790萬美元。

好萊塢 阿湯哥 湯姆克魯斯

上一則

雙標？孫宇晨「毀滅式」手撕景甜 曾勸前任別公開私事

下一則

「六人行」菲比形象太深刻 麗莎庫卓：最怕影迷叫我唱「臭臭貓」

延伸閱讀

妮可基嫚曝昔日閃婚內幕：當時深愛阿湯 寧捨棄演藝事業

妮可基嫚曝昔日閃婚內幕：當時深愛阿湯 寧捨棄演藝事業
安海瑟薇獲封「迪士尼傳奇」2026年主演電影票房突破20億元

安海瑟薇獲封「迪士尼傳奇」2026年主演電影票房突破20億元
妮可基嫚當年嫁阿湯哥「想過放棄事業」第2次離婚「深感脆弱」

妮可基嫚當年嫁阿湯哥「想過放棄事業」第2次離婚「深感脆弱」
安海瑟薇：電影若有殺狗情節「應自動列為R級」

安海瑟薇：電影若有殺狗情節「應自動列為R級」

熱門新聞

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
言承旭(左起)、周渝民、吳建豪和五月天阿信全心投入巡演。圖／相信音樂提供

言承旭、吳建豪、周渝民+阿信狂吸金 再推演唱會升級版

2026-08-25 10:57

超人氣

更多 >
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」

「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」