「霹靂男兒」拍續集 湯姆克魯斯再演賽車手 首合作安海瑟薇

湯姆克魯斯確定回歸經典賽車電影「霹靂男兒」。（美聯社）

好萊塢 男星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）確定回歸經典賽車電影「霹靂男兒」（Days of Thunder），推出續集並再次飾演NASCAR賽車手科爾崔克（Cole Trickle），奧斯卡影后安海瑟薇（Anne Hathaway）也將加入演出，飾演車隊老闆兼工程師。新片由派拉蒙影業發行，預定2028年6月2日上映。

美聯社報導，阿湯哥 在NASCAR例行賽季最終站開賽前數小時，於戴通納國際賽道宣布續集計畫。他除了主演，也共同擔任製片人。

此外，43歲的安海瑟薇則飾演工程師兼車隊老闆，這也是她與阿湯哥首度合作。

阿湯哥與安海瑟薇29日透過Instagram影片宣布新片消息，兩人站在一輛亮黃色與綠色相間的賽車前，車身寫著「Days of Thunder 2 Summer 2028」。安海瑟薇戴著牛仔帽，擺完姿勢後轉頭對阿湯哥說：「現在呢？我們來拍電影吧！」

安海瑟薇在影片中明顯可見孕肚，她還笑著建議：「我應該先把寶寶生下來，然後再拍這部電影。」阿湯哥回應：「這是個好主意。」

隨後阿湯哥宣布：「我們將在2028年夏天上映！不要遲到！」安海瑟薇聽完笑問：「你確定要這麼做嗎？」2人隨即大笑。

1990年上映的「霹靂男兒」由東尼史考特（Tony Scott）執導，阿湯哥主演，當時他與前妻妮可基嫚（Nicole Kidman）首度在大銀幕搭檔。兩人因拍攝該片相識，並於同年結婚，最終於2001年離婚。

「霹靂男兒」上映時受到影評人負評，卻成為當年暑期大片，也因劇情誇張、過度渲染賽車文化而遭NASCAR業界嘲諷。不過，片中羅伯特杜瓦（Robert Duvall）飾演的維修組長哈利霍格（Harry Hogge）經典台詞「Rubbin', son, is racin'」，至今仍流傳。

「霹靂男兒」當年是在阿湯哥因「捍衛戰士」（Top Gun）走紅後拍攝的，全球票房達1億5790萬美元，製作成本約6000萬美元。阿湯哥斯1990年接受《Rolling Stone》訪問時曾談到拍攝賽車電影的初衷，表示希望「帶觀眾以每小時200英里的速度兜風，讓他們活著回來訴說這段經歷」。