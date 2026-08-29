我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

聲音靈感來自越戰老哥 「變形金剛」柯博文40年配音員85歲離世

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「柯博文」配音員彼得庫倫離世，享壽85歲。（美聯社）
「柯博文」配音員彼得庫倫離世，享壽85歲。（美聯社）

曾為電影「變形金剛」（Transformers）中經典角色「柯博文」（Optimus Prime）配音的好萊塢傳奇配音演員彼得庫倫（Peter Cullen）驚傳離世，享壽85歲。

彼得庫倫的經紀人凱文莫特利（Kevin Motley）日前證實噩耗，透露彼得庫倫已於8月27日在洛杉磯住家安詳辭世，家人陪伴走完人生最後一程。

彼得庫倫與「柯博文」的緣分始於1980年代動畫「變形金剛」，多年來不僅替角色配音，更幾乎成為柯博文的聲音代名詞。2007年真人版「變形金剛」推出時，他也受到導演麥可貝（Michael Bay）邀請回歸，再度為這名博派領袖獻聲，之後持續參與系列作品，演藝生涯橫跨電影、電視動畫以及電玩遊戲，累積近40年配音資歷。

而柯博文之所以能擁有令人印象深刻的沉穩嗓音，背後其實藏著彼得庫倫對家人的情感。他過去受訪時曾透露，角色的聲音靈感來自親哥哥拉里（Larry），哥哥曾是越戰老兵，返家後所展現的冷靜、威嚴與掌控力，深深影響他的創作。

彼得庫倫曾形容，自己將哥哥的生活態度融入柯博文，讓這個鋼鐵英雄除了力量之外，也具備平靜、尊嚴與堅定等特質。也正因如此，柯博文的聲音不只是低沉有力，更帶著一股令人安心的領袖氣質，成為「變形金剛」最鮮明的招牌之一。

除了柯博文之外，彼得庫倫另一個廣為人知的角色，則是「小熊維尼」中性格悲觀、沉默寡言的「屹耳」（Eeyore）。在配音事業上累積驚人成就的彼得庫倫，過去談及演藝工作時始終保持謙遜，曾表示演藝圈沒有任何事情能夠永遠存在，自己從未將這份工作視為理所當然。

彼得庫倫身後留下4名子女，家屬發表聲明表示，他是在摯愛家人的陪伴下平靜離世，「並活在全世界無數好友與影迷的心中」。家人也希望外界能延續他的精神，以慈悲、誠信與忠誠回饋社區，並記住他所留下的精神遺產。

精華 FAQ

  • 經紀人證實，彼得庫倫於8月27日在洛杉磯住家安詳辭世，離世時家人陪伴在側，享壽85歲，消息一出震驚影迷與配音圈。

  • 彼得庫倫自1980年代動畫《變形金剛》起為柯博文配音，後來又在2007年真人版回歸，長年為系列多部電影、動畫與遊戲持續獻聲。

  • 他曾表示，柯博文的聲音靈感來自越戰老兵哥哥Larry，將冷靜、威嚴與掌控力融入角色；他另一個知名作品則是《小熊維尼》的屹耳。

好萊塢 洛杉磯

上一則

不信幣圈富豪小作文 朱銳公開挺景甜：不是這樣的人

下一則

富豪彩禮糾紛正熱… 景甜又爆曾爭角「青簪行」 傳片酬隨劇方開

延伸閱讀

提姆柯瑞80歲逝 「洛基恐怖秀」法蘭克博士成絕響

提姆柯瑞80歲逝 「洛基恐怖秀」法蘭克博士成絕響
「樂來越愛你」女星睡夢中安詳離世 享耆壽97歲 50歲才圓夢當演員

「樂來越愛你」女星睡夢中安詳離世 享耆壽97歲 50歲才圓夢當演員
史上上映最久電影 「洛基恐怖秀」主角提姆柯瑞80歲逝世

史上上映最久電影 「洛基恐怖秀」主角提姆柯瑞80歲逝世
「超少女」失利 克倫荷茲身心俱疲暫息影

「超少女」失利 克倫荷茲身心俱疲暫息影

熱門新聞

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
藥師寺寬邦為傳藝金曲獎演出彩排。圖／三立提供

得知自己獲封「日本最帥和尚」藥師寺寬邦真實反應曝光

2026-08-21 11:50

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點