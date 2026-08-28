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桃莉巴頓去世 歌曲播放量暴增2458% 在美點閱增近3000萬次

編譯俞仲慈／即時報導
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鄉村樂壇天后桃莉巴頓去世。（路透）
鄉村樂壇天后桃莉巴頓去世。（路透）

備受愛戴的鄉村樂壇天后桃莉巴頓(Dolly Parton)去世後，生前演唱的暢銷歌曲播放量飆升，成為單日全球播放量最高的藝人；與此同時歌迷積極推動將納許維爾(Nashville)機場改名為桃莉巴頓機場的行動，已獲得田納西州長支持。

美聯社報導，娛樂數據公司Luminate截至28日下午統計發現，巴頓本月25日逝世後，全球歌迷紛紛聆聽其歌曲以悼念這位「鄉村音樂女王」(Queen of Country)。

巴頓去世當天，光是歌曲與影片播放量較前一日增加2458%，美國國內點閱率從120萬次激增至3050萬次，26日更大幅度暴增至4630萬次；就連巴頓音樂與視頻在全球播放量也成長1549%，從24日的250萬次增至25日的4180萬次，尤其隔天歌曲播放量飆升至7970萬次，創下當日全球播放量最高紀錄的藝人。

數據顯示，巴頓全美播放量前五大歌曲排行榜依序為：Jolene、9to5、Islands in the Stream、I Will Always Love You以及Here You Come Again。

此外，巴頓相關書籍銷售也一路拉長紅，包括回憶錄「歌者：我的歌詞人生」(Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics)以及根據經典歌曲Coat of Many Colors改編的繪本，截至28日下午在亞馬遜(Amazon)暢銷書排行榜前五名有三本皆與巴頓有關。

同時巴頓歌迷積極推動納許維爾機場改名行動，田納西州長李伊(Bill Lee)隨後發表聲明表示支持：「田納西熱情歡迎世界各地人們，因此納許維爾國際機場以本州最受的愛戴女兒桃莉巴頓名字命名，以她永恆的音樂、慷慨、信仰和善良的遺產來迎接旅客，可謂恰如其分。」並安排9月17日在機場管理委員會會議上商討可行性。

其實早在2025年年初，巴頓歌迷就發起網路請願，呼籲官方將納許維爾國際機場改為桃莉芭頓機場，如今這位鄉村歌曲天后過世後，請願活動備受關注，簽署人數累計超過15萬5000人，未來一旦改名成功，巴頓將成為全美50座繁忙機場，首位以其名字命名的女性。

精華 FAQ

  • Luminate統計顯示，她去世當天歌曲與影片播放量較前一日暴增2458%，美國點閱從120萬次升至3050萬次，26日更進一步達到4630萬次。

  • 全美播放量前五大歌曲依序是Jolene、9to5、Islands in the Stream、I Will Always Love You，以及Here You Come Again，顯示經典作品最受追捧。

  • 歌迷發起將納許維爾國際機場改名為桃莉巴頓機場的請願，已累計超過15萬5000人連署，田納西州長李伊也公開支持，並將於9月17日討論可行性。

田納西州

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