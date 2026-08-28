「超異能快感」妮可基嫚、珊卓布拉克「左右開衩」牽手同框

珊卓布拉克(左)牽著妮可基嫚(右)的手，在藍毯亮相，「左右開衩」大秀美腿。（圖／華納提供）

由兩大奧斯卡 影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與珊卓布拉克（Sandra Bullock）主演新片「超異能快感：魔法之書」（Practical Magic 2），近日在倫敦舉行歐洲首映會，兩位女星攜手亮相藍毯、氣場全開，凍齡外貌與完美身材更成為全場焦點。

珊卓布拉克牽著妮可基嫚的手踏上藍毯，展現多年好友的深厚默契，更不約而同選穿高衩禮服洋裝登場，巧的是兩人一人秀左、一人秀右，默契十足上演「左右開衩」，大秀修長美腿與絕佳身材比例，歲月彷彿在兩人身上按下暫停鍵，讓現場影迷驚呼連連，更羨慕表示兩人根本是「真正的美魔女」。

而兩人在片中再度飾演感情深厚的姊妹，卻從小受到家族流傳的「單身詛咒」困擾，凡是她們真心愛上的男人，最終都難逃死亡命運，也因此兩人成為彼此生命中最重要的依靠。

珊卓布拉克與妮可基嫚相識多年，私下早已建立深厚情誼，過去也曾有合作演出姊妹的經驗，因此這次再度攜手出演姊妹角色，更展現自然又深厚的默契。談到兩人的關係，珊卓布拉克也表示，兩人多年來累積的友情，讓她們在面對片中女巫、魔法與詛咒等奇幻元素時，能夠自然流露出姊妹之間的情感。

她表示「這部電影雖然有女巫、魔法元素，甚至有一些相當悲劇性的設定，但我跟妮可基嫚的互動有著毫不掩飾的愛意，以及豐富幽默感，這讓我不害怕面對黑暗與悲傷的時刻」。兩大影后將多年情誼再次搬上大銀幕，也讓這段跨越魔法與詛咒的姊妹情感，成為電影最令人期待的看點之一。

電影「超異能快感：魔法之書」延續首集的故事設定，珊卓布拉克、妮可基嫚生在女巫家庭，卻受流傳多代的「單身詛咒」所苦，導致他們所愛上的另一半都會出意外，直到他們的女兒長大成人後，兩人為了下一代的幸福，決定挺身而出、尋求打破魔咒的辦法。