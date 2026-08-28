妮可基嫚曝昔日閃婚內幕：當時深愛阿湯 寧捨棄演藝事業

湯姆克魯斯(左)）與妮可基嫚(右)曾有過一段婚姻。（路透資料照片）

59歲奧斯卡 影后妮可基嫚（Nicole Kidman）曾在1990年平安夜與「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）閃婚，卻在2001年宣布離婚，震驚全球娛樂圈。近日，妮可基嫚登上英國版「VOGUE」封面接受專訪罕見對外揭露35年前那段轟轟烈烈的閃婚內幕，甚至公開當年震撼全場的愛情宣言。

妮可基嫚與湯姆克魯斯2人因合拍電影「霹靂男兒」（Days of Thunder）擦出愛火，並於同年平安夜閃電完婚。當時年僅22歲的妮可基嫚，演藝事業才剛起步，突然嫁給全球頂級巨星，外界普遍擔憂這段婚姻會吞噬她的個人光芒與職業生涯。

對此，妮可基嫚多年後首度坦言，當年自己完全是「無可救藥地墜入愛河」，根本不在意外界眼光，更曾霸氣直言：「如果不能跟心愛的人結婚，那演藝事業不要也罷」。

不過，婚後妮可基嫚並未成為「巨星背後的女人」，反而以「大開眼戒」（Eyes Wide Shut）、「紅磨坊」（Moulin Rouge!）等經典代表作證明實力，最終更憑「時時刻刻」（The Hours）登頂奧斯卡影后，刷新澳洲女星紀錄。

隨著妮可基嫚與鄉村歌手凱斯厄本（Keith Urban）的婚姻告終，加上湯姆克魯斯目前維持單身，這段「舊愛回憶錄」頓時掀起全網熱議，甚至有影迷開始敲碗「世紀大復合」。

然而，媒體7月時已目擊妮可基嫚與身價不凡的私募股權巨頭、實業家麥可雷恩斯坦（Michael Reinstein）在義大利度假約會，看來這段浪漫過往也只能在所有影迷腦中追憶。