經理也走了 「小鬼當家2」包括凱文媽媽今年已4演員離世

提姆柯瑞近日離世，他是「小鬼當家2」中去世的第四人。(路透)

2026年可謂是個噩耗連連，影迷們也開始注意到幾位名人過世之間的一個令人震驚的巧合。

1992年電影「小鬼當家2：紐約迷途記」(Home Alone 2: Lost in New York)中的四位演員，「凱文媽媽」凱薩琳奧哈拉(Catherine O'Hara)、「鴿子女士」布倫達弗里克(Brenda Fricker)、「飯店經理」提姆柯瑞(Tim Curry)及客串的潔伊摩根(Jaye P. Morgan)都在2026年中去世。這部熱門續集講述了由麥考利克金(Macaulay Culkin)飾演的10歲的凱文(Kevin McCallister)，在一次家庭度假中第二次與家人走散，最終來到紐約市 豪華的廣場酒店的故事。

這部電影在導演克里斯哥倫布(Chris Columbus)回憶總統川普「強行」在片中客串的經歷後，成為網路上各種玩笑和猜測的話題。哥倫布2025年接受「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)採訪時表示，川普在片中的客串已經成為他的「詛咒」和「包袱」。

如今，網友們紛紛在社群媒體上指出片中出現的死亡場景，來進一步佐證了「詛咒」的說法。

「他們把這個稱為『小鬼當家2的詛咒』，在2026年先是奪走了布倫達弗里克、凱薩琳奧哈拉，現在又奪走了提姆柯瑞的生命，」一位X用戶在摩根去世消息傳出前寫到，「其他出演過那部電影的人都要小心了。」

一位Instagram用戶說到：「嘿，老天爺，說清楚，下一個絕對不能是麥考利。希望這能幫到你！」

「看來今年聖誕節凱文真的要獨自一人在紐約了，」一位Threads用戶在一張奧哈拉和於2017年去世的約翰赫德(John Heard)與柯瑞在電影中的合照下寫到，「我現在都不知道該怎麼才能不哭著看『小鬼當家2』了。」

值得一提的是，麥考利克金在8月26日這天，慶祝了他的46歲生日。