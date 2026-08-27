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「變形金剛」男星離世 柯博文聲音靈感藏洋蔥 「小熊維尼」屹耳也是他

「變形金剛」男星離世 柯博文聲音靈感藏洋蔥 「小熊維尼」屹耳也是他

記者廖福生／即時報導
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「柯博文」配音員彼得庫倫85歲離世。圖為庫倫2023年10月23日在紐約出席公開...
「柯博文」配音員彼得庫倫85歲離世。圖為庫倫2023年10月23日在紐約出席公開活動。(美聯社)

曾為電影「變形金剛」（Transformers）中經典角色「柯博文」（Optimus Prime）配音的好萊塢傳奇配音演員彼得庫倫（Peter Cullen）驚傳離世，享壽85歲。

彼得庫倫的經紀人凱文莫特利（Kevin Motley）於27日證實噩耗，透露彼得庫倫已於當地時間周三在洛杉磯住家安詳辭世，家人陪伴走完人生最後一程。

彼得庫倫與「柯博文」的緣分始於1980年代動畫「變形金剛」，多年來不僅替角色配音，更幾乎成為柯博文的聲音代名詞。2007年真人版「變形金剛」推出時，他也受到導演麥可貝（Michael Bay）邀請回歸，再度為這名博派領袖獻聲，之後持續參與系列作品，演藝生涯橫跨電影、電視動畫以及電玩遊戲，累積近40年配音資歷。

而柯博文之所以能擁有令人印象深刻的沉穩嗓音，背後其實藏著彼得庫倫對家人的情感。他過去受訪時曾透露，角色的聲音靈感來自親哥哥拉里（Larry），哥哥曾是越戰老兵，返家後所展現的冷靜、威嚴與掌控力，深深影響他的創作。

▲ 影片來源：YouTube＠paramountpictures（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

彼得庫倫曾形容，自己將哥哥的生活態度融入柯博文，讓這個鋼鐵英雄除了力量之外，也具備平靜、尊嚴與堅定等特質。也正因如此，柯博文的聲音不只是低沉有力，更帶著一股令人安心的領袖氣質，成為「變形金剛」最鮮明的招牌之一。

除了柯博文之外，彼得庫倫另一個廣為人知的角色，則是「小熊維尼」中性格悲觀、沉默寡言的「屹耳」（Eeyore）。在配音事業上累積驚人成就的彼得庫倫，過去談及演藝工作時始終保持謙遜，曾表示演藝圈沒有任何事情能夠永遠存在，自己從未將這份工作視為理所當然。

彼得庫倫身後留下四名子女，家屬發表聲明表示，他是在摯愛家人的陪伴下平靜離世，「並活在全世界無數好友與影迷的心中」。家人也希望外界能延續他的精神，以慈悲、誠信與忠誠回饋社區，並記住他所留下的精神遺產。

精華 FAQ

  • 彼得庫倫最廣為人知的代表作是為「變形金剛」中的柯博文配音。他自1980年代動畫起便長期獻聲，後來也受邀回歸真人版電影，幾乎成為該角色的聲音代名詞。

  • 彼得庫倫曾表示，柯博文沉穩而有威嚴的聲音靈感來自親哥哥拉里。哥哥是越戰老兵，返家後展現的冷靜、掌控力與尊嚴，深深影響他對角色聲線的設計。

  • 除了柯博文，彼得庫倫另一個廣為人知的角色是「小熊維尼」中的屹耳。他在配音領域累積近40年資歷，橫跨電影、電視動畫與電玩遊戲，成就相當深厚。

好萊塢 洛杉磯

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