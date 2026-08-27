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「野生狂廚」魅力橫跨世代 直擊傳奇名廚波登熱血靈魂

記者廖福生／綜合報導
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「野生狂廚」將鏡頭對準廚房文化，講述傳奇名廚安東尼波登的熱血成長故事。（圖／Ca...
「野生狂廚」將鏡頭對準廚房文化，講述傳奇名廚安東尼波登的熱血成長故事。（圖／Catchplay提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：A24新片《野生狂廚》回望波登19歲廚房歲月。
  • 重點二：故事以1975年麻州濱海餐廳為舞台，描寫洗碗工成長。
  • 重點三：影片呈現愛、背叛、友情與自我認同的青春衝撞。

由金獎製造機A24出品、描述傳奇名廚安東尼波登（Anthony Bourdain）年輕歲月的年度話題電影「野生狂廚」（Tony），將鏡頭對準廚房文化，直擊年輕靈魂在混亂之中摸索人生方向的青春歲月。

對許多觀眾而言，安東尼波登從來不只是一名廚師，更是重新定義美食節目、改變全球飲食文化的傳奇人物。早年在紐約餐廳廚房一路磨練、最終成為主廚的安東尼波登，於2000年出版震撼全球的暢銷回憶錄「廚房機密檔案」，以毫不修飾的犀利筆觸，揭開餐廳廚房的混亂、暴力、慾望與兄弟情誼，讓這位藏身廚房幕後的主廚，一躍成為享譽國際的作家。

成名之後，波登將腳步從廚房帶向世界各地，主持「波登不設限」、「波登闖異地」等廣受歡迎的旅遊美食節目，不只追尋最好吃的料理，更透過食物走進不同國家的文化、歷史與普通人的生活，用幽默又敏銳的觀察重新定義旅行節目，並贏得包括艾美獎在內的多項肯定。

2018年，波登於法國拍攝節目期間離世，享年61歲，但他留下的作品與影響力至今仍持續發酵。對全球無數觀眾而言，他真正留下的並不只是美食，而是一種透過餐桌理解世界、尊重陌生文化、勇於探索未知的生活態度。

A24年度話題電影「野生狂廚」將鏡頭拉回1975年的美國麻州，聚焦19歲、尚未成為傳奇名廚安東尼波登的那段青春歲月。當時的他懷抱作家夢，卻意外踏入廚房，從最基層的洗碗工作做起，在高壓、混亂又充滿誘惑的廚房世界裡，逐漸摸索人生方向。

電影「野生狂廚」描述由多明尼克塞薩（Dominic Sessa）飾演19歲的東尼，一心嚮往成為作家，在1975年夏天，為了初戀艾蜜莉雅瓊斯（Emilia Jones）飾演的南西，踏入美國麻州普羅溫斯敦一間濱海餐廳的廚房打工洗碗。在由安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）飾演的餐廳老闆「主廚」嚴厲卻真誠的調教下，對料理一竅不通的東尼，逐漸蛻變成對美食充滿狂熱的年輕廚師；而闖蕩江湖的夥伴沙爾（李奧伍道爾，Leo Woodall，飾演）則帶著他一頭栽進酒精、菸草與放縱交織的世界。在這瘋狂而炙熱的夏天，東尼第一次嚐到了未來的滋味——那些關於愛、背叛、友情與自我認同的碰撞，讓他第一次明白自己想要成為什麼樣的人。一個夏天、一間廚房、一群瘋子——關於「在最糟糕的環境中，找到一生熱愛」的熱血成長故事。

精華 FAQ

  • 電影聚焦傳奇名廚安東尼波登19歲的青春歲月，從他尚未成名、懷抱作家夢卻踏入廚房的階段切入，描寫他如何在混亂中摸索自我。

  • 故事設定在1975年的美國麻州普羅溫斯敦，主角為追求初戀而到濱海餐廳洗碗，並在嚴厲主廚與廚房文化的磨練下，逐步走向料理之路。

  • 他不只以《廚房機密檔案》揭開廚房世界，也透過《波登不設限》等節目走訪世界各地，用食物連結文化與生活，影響全球觀眾的旅行與飲食觀。

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