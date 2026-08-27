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提姆柯瑞80歲逝 「洛基恐怖秀」法蘭克博士成絕響

記者廖福生／綜合報導
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英國傳奇影星、「洛基恐怖秀」主角提姆柯瑞逝世，享壽80歲。(美聯社資料照)
英國傳奇影星、「洛基恐怖秀」主角提姆柯瑞逝世，享壽80歲。(美聯社資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英國男星提姆柯瑞於洛杉磯住家安詳離世，享壽80歲。
  • 重點二：他因在《洛基恐怖秀》飾演法蘭克博士而爆紅全球影壇。
  • 重點三：2012年中風後長期失能，晚年以配音與活動維持演藝工作。

曾主演經典恐怖電影「洛基恐怖秀」（The Rocky Horror Picture Show）並飾演「法蘭克博士」而聲名大噪的英國知名男星提姆柯瑞（Tim Curry），於25日在美國洛杉磯托盧卡湖（Toluca Lake）的家中安詳離世，享壽80歲。其多年的經紀人兼好友赫維茲（Marcia Hurwitz）已出面證實此噩耗。

消息人士與綜合外媒報導指出，提姆柯瑞近10多年來持續受到健康問題困擾。當地警方於當晚11點多接獲報案並前往現場調查，確認現場並未發現任何謀殺跡象。雖然確切死因尚未立即對外公布，但他自2012年遭受嚴重中風以來，身體狀況不佳，一直飽受多項健康問題所苦。

提姆柯瑞於1946年4月19日出生於英格蘭切希爾（Cheshire），1958年父親去世後隨家人搬遷至南倫敦。他自幼展現極佳的歌唱與表演天賦，隨後畢業於伯明罕大學，取得英語與戲劇雙學位。

大學畢業後，提姆柯瑞開始參與音樂劇演出。他在受邀試鏡新音樂劇「洛基恐怖秀」時，飾演「甜美變裝者」法蘭克N富特博士（Dr. Frank-N-Furter），一舉打響名號。隨著該音樂劇人氣迅速攀升，隨後被改編為同名電影，這部1975年上映的「洛基恐怖秀」也成為他演藝生涯的首部電影作品，至今仍深受大批影迷喜愛。

提及這個奠定其演藝地位的象徵性角色，提姆柯瑞曾在1975年於倫敦接受電視採訪時表示：「這看起來像是個會成功的作品。」他隨後表示：「我當時有些猶豫，因為如果成功了，這可能會是一個很難甩掉的形象。但說真的，我經常覺得如果不冒點險，那就不值得去做。」

憑藉「洛基恐怖秀」的成功，提姆柯瑞隨後受到好萊塢青睞，縱橫影壇近60年間參演多部影視作品並獲得艾美獎肯定。他的代表作品包括「黑魔王」（Legend）、「小鬼當家2：紐約迷途記」（Home Alone 2: Lost in New York）、「驚聲尖笑2」（Scary Movie 2）等；他亦在電影「靈異魔咒」（It）中扮演第一代恐怖小丑「潘尼懷斯」，在片中跳舞的驚悚模樣成為大眾揮之不去的噩夢，其小丑造型至今仍常在網路上作為哏圖流傳。

提姆柯瑞自1992年的動畫作品「熱帶雨林」（HareGuu）開始，頻繁受僱為院線與家用錄影帶動畫長片進行配音。2012年，他因一次嚴重中風導致左半身癱瘓，經歷腦部手術與長時間復健後不得不以輪椅代步，大幅減少了螢幕前的演出。

中風後，配音工作與卡通、電子遊戲配音發揮了極大作用，成為他晚年的主要工作重心。儘管身體狀況不佳，他並未放棄演藝事業，反而將重心轉往配音、粉絲活動以及公開演講。如今傳出在洛杉磯住家離世的消息，令廣大影迷與業界人士感到萬分惋惜與不捨，留給世人無限思念。

「洛基恐怖秀」的電影海報長年張貼在紐約電影院門口前。(記者王若馨／攝影)
「洛基恐怖秀」的電影海報長年張貼在紐約電影院門口前。(記者王若馨／攝影)

提姆柯瑞過世，享壽80歲。（取材自Ｘ平台）
提姆柯瑞過世，享壽80歲。（取材自Ｘ平台）

提姆柯瑞靠「洛基恐怖秀」聲名大噪。（取材自Ｘ平台）
提姆柯瑞靠「洛基恐怖秀」聲名大噪。（取材自Ｘ平台）

「洛基恐怖秀」主角提姆柯瑞。(取自IMDB)
「洛基恐怖秀」主角提姆柯瑞。(取自IMDB)

精華 FAQ

  • 他因在《洛基恐怖秀》中飾演「法蘭克N富特博士」而聲名大噪，該角色讓他一舉打開國際知名度，也成為影迷心中最具代表性的經典形象。

  • 他自2012年遭遇嚴重中風後左半身癱瘓，需以輪椅代步，並歷經腦部手術與長時間復健，之後健康持續欠佳，演出也因此大幅減少。

  • 提姆柯瑞曾參與《黑魔王》、《小鬼當家2：紐約迷途記》、《驚聲尖笑2》與《靈異魔咒》等作品，並長期投入動畫、電影與遊戲配音工作。

中風 洛杉磯 柯瑞

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