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夏奇拉之後 碧昂絲也捐款100萬美元援助哥倫比亞震災

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碧昂絲5月出席紐約Met Gala晚宴。（路透）
碧昂絲5月出席紐約Met Gala晚宴。（路透）

美國流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé）宣布將捐出100萬美元，援助哥倫比亞近期發生的強震災民。哥倫比亞8月10日的7.4地震，襲擊喬科省（Chocó），造成至少312人死亡、2.9萬間房屋被摧毀，約6.9萬人受到影響或被迫離開家園。

碧昂絲的唱片公司Parkwood Entertainment發布聲明，這筆捐款將協助喬科省受災最嚴重地區的救援工作，提供食品與住房用品。聲明也呼籲有能力提供援助的民眾，可透過Food For the Poor及World Central Kitchen參與救援。

除了碧昂絲，哥倫比亞歌手夏奇拉（Shakira）也投入震災援助。夏奇拉日前與喬科省省長及市長會面，了解地震災情，並承諾捐出125萬美元協助重建受損學校，其中包括FIFA全球公民教育基金捐款50萬美元、Live Nation基金配捐50萬美元，以及CAF提供的25萬美元。

夏奇拉表示：「過去幾天，我看著我的祖國受苦，但我也看到人們團結在一起，展現一直定義著我們的韌性與團結。」

她說：「學校不只是建築物。災難發生後，學校能為孩子提供他們最需要的穩定與日常生活。因此，我們初步承諾投入125萬美元，協助重建學校，讓孩子們回到教室。喬科並不孤單，哥倫比亞也不孤單，我們會繼續努力。」

精華 FAQ

  • 碧昂絲透過唱片公司Parkwood Entertainment宣布捐出100萬美元，援助哥倫比亞7.4地震的受災民眾，重點支援喬科省最嚴重的災區。

  • 聲明指出，捐款將用於喬科省受災最嚴重地區的救援工作，提供食品與住房用品，協助災民度過緊急安置與生活重建階段。

  • 夏奇拉與地方首長會面了解災情後，承諾捐出125萬美元重建受損學校，其中包含FIFA全球公民教育基金、Live Nation基金與CAF的配捐。

地震 碧昂絲 哥倫比亞

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