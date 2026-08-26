「榮恩要演榮恩」魯柏葛林特加入紐約百老匯 演出「被詛咒的孩子」

魯伯葛林特2023年在英國出席電影「敲敲門」放映會。(美聯社)

英國演員魯柏葛林特（Rupert Grint）宣布加入紐約百老匯 舞台劇「哈利波特 ：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child），再度飾演經典角色「榮恩衛斯理」，預計自2027年2月起演出17周。繼曾在電影系列飾演「跩哥馬份」的湯姆費爾頓（Tom Felton）之後，葛林特也將親自登台演出曾經成名的角色。

衛報報導，現年38歲的葛林特表示，「榮恩衛斯理從我11歲起就一直是我的一部分，我迫不及待想在人生這個階段再次與他相遇。」他說，如今自己與榮恩都已成為父親，重新穿上榮恩的戲服，感覺「既非常熟悉，又完全嶄新」。

葛林特也形容重返百老匯「真的令人興奮」，尤其這次演出的角色，曾在他人生中扮演極其重要的角色。

「哈利波特：被詛咒的孩子」製作人索尼亞弗里德曼（Sonia Friedman）與柯林卡倫德（Colin Callender）表示，葛林特回歸「在觀眾最初愛上的故事，以及劇作延續的家庭、傳承與時間流逝故事之間，建立了一座強而有力的橋樑」。

葛林特自11歲起便在「哈利波特」電影系列中飾演榮恩，與丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）飾演的哈利波特、艾瑪華森（Emma Watson）飾演的妙麗格蘭傑並列主角群。湯姆費爾頓則曾在電影中飾演跩哥馬份，目前持續在「被詛咒的孩子」舞台版演出，預計演至2027年1月。

「哈利波特：被詛咒的孩子」最初於2016年在倫敦登台，之後推出多個國際版本，累計售出超過1400萬張門票，紐約製作版本票房則突破5.32億美元。

葛林特離開「哈利波特」系列後，曾演出M奈特沙馬蘭執導的「敲敲門」（Knock at the Cabin）及愛情電影「查理必死」（Charlie Countryman），近年則參演恐怖片「Nightborn」，並將在今年11月上映的「Ebenezer」中與強尼戴普（Johnny Depp）合作。

葛林特2014年首度登上百老匯，參演泰倫斯麥克納利（Terrence McNally）作品「It's Only a Play」，此次回歸舞台，將是他再次以知名角色登上百老匯。

「哈利波特」系列電影由艾瑪華森（左起）、魯伯葛林特及丹尼爾雷德克里夫主演。（美聯社）