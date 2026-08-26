珍妮佛嘉納自爆和小班離婚後 曾擔心養不起3個小孩

珍妮佛嘉納自爆和班艾佛列克離婚後，一度陷入財務焦慮。(路透資料照片)

女星珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)近日在播客(Podcast)節目「Aspire with Emma Grede」中，罕見透露她與班艾佛列克 (Ben Affleck)離婚後，一度陷入財務焦慮，擔心自己無法再靠演藝工作養活自己和三個孩子。這番真情流露，讓外界看見好萊塢 明星光鮮亮麗背後，同樣得面對現實生活的壓力。

珍妮佛嘉納自爆和班艾佛列克離婚後，一度陷入財務焦慮。(路透資料照片)

嘉納在播客節目中坦言，「我剛離婚時慌了手腳，我發現自身事業走下坡。突然意識到，不曉得還能工作多久」。她說明，演藝圈不是年資高、薪水高的產業；她驚覺，「我得照顧好自己和孩子，接下來該怎麼辦？」

嘉納坦言，離婚後，她再也無法為了拍片離開許久。她說：「我很想去外地拍戲，也喜歡出外景，但這個人生階段不適合，我沒辦法離開孩子半年。」

嘉納與艾佛列克拍攝2001年電影「珍珠港」(Pearl Harbor)期間相識，2003年合作「夜魔俠」(Daredevil)，隔年相戀，2005年結婚，但2015年宣布分居，最終離婚。

回顧婚姻生活，嘉納坦言自己其實相當幸運。她說：「我很幸運能夠享受那種悠閒的生活，一邊工作、一邊有很多時間在家當媽媽。我很感激能擁有那樣的機會，讓我兩邊兼顧且做到最好，所以我其實沒什麼好抱怨的。」

離婚後，現實壓力接踵而至。她說：「生活開銷很高，得想辦法過日子。我以前從沒認真想過錢的問題，突然間變成『我得靠自己賺錢』。」

離婚兩年後，嘉納創業成立兒童有機食品公司「Once Upon A Farm」。

論及身兼職業婦女與單親媽媽的心路歷程，嘉納表示，她學會擁抱不完美。

她說：「你必須同時把自己也『養大』，且要對自己的不完美非常寬容。事情本來就會不完美，沒有所謂真正的平衡，也沒有『做得對』這回事。當關鍵時刻來臨，你得先安頓好自己，因為孩子能否安心，取決於家長是否穩定。」

嘉納談到孩子在兩個家庭成長所帶來的得與失時表示，「我必須同時扮演父母的角色，他也要同時扮演父母。沒辦法，因為你身邊沒有另一半可以互補，所以必須在教養方式上兼顧兩種角色。這個過程有失有得，讓我學會放手，不再過度執著教養孩子的每個細節。」