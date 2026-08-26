「絕配冤家」續集 促神仙CP凱特哈德森、馬修麥康納回歸

「絕配冤家」續集力邀凱特哈德森(右)、馬修麥康納(左)這對神仙CP再度合體。（取材自IMDb）

影迷們的千禧年懷舊回憶再次被喚醒。派拉蒙影業已正式啟動2003年暴紅浪漫喜劇「絕配冤家」（How to Losea Guy in 10 Days）續集的開發計畫。當年飾演女主角「安蒂」的凱特哈德森（Kate Hudson）將親自升格擔綱製片，攜手金牌監製史泰西舒爾（Stacey Sher）共同打造全新篇章。

綜合「Variety」、「Deadline」報導，「絕配冤家」講述時尚雜誌專欄作家與廣告公司高層為了各自目的互相套路、卻意外擦出愛火的搞笑故事，當年以5000萬美元預算在全球寫下近1.8億美元的亮眼票房。雖然續集目前仍處於極早期的開發階段，劇本與編劇陣容尚未敲定，但派拉蒙與製作團隊的核心目標，正是力邀凱特哈德森與馬修麥康納（Matthew McConaughey）這對神仙CP回歸重聚。

馬修麥康納日前受訪時打趣表示，該片至今仍是他獲得最多播映版稅的代表作，堪稱是「持續給予驚喜的禮物」。如今續集消息確定，無疑為全球影迷拋下了一枚期待值爆表的震撼彈。

近年好萊塢 吹起強烈的2000年代懷舊風潮，包含「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）等經典IP陸續重啟，如今「絕配冤家」續集的啟動，無疑為這股復古浪潮再添震撼彈。