美日名導對談 是枝裕和、吉勒摩戴托羅都迷「光之巨人」

是枝裕和（左）與吉勒摩戴托羅(右)面對面對談，兩人發現從小看著相同的英雄長大，直呼奇妙。（圖／甲上娛樂提供）

紀念「光之巨人」問世一甲子，從小就視「超人力霸王」為偶像的日本 名導是枝裕和，企畫60周年紀錄片「超人力霸王．起源」（THE ORIGIN OF ULTRAMAN），並專程飛來美國與好萊塢 名導吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）對談。

看到滿桌的模型，戴托羅笑認「這些我全都有」，回憶自己小時候就像個東京小孩，每天看著怪獸長大；是枝裕和也分享自己5歲時幼稚園畫畫「畫的全是這些」。兩人驚喜發現，雖然一個在墨西哥 、一個在日本，相隔半個地球卻看著相同的英雄長大，是枝裕和感性表示能因此建立連結非常奇妙。

戴托羅更爆料，4歲在墨西哥看播出時，曾用雨鞋、番茄罐頭和燈泡自製超人力霸王頭盔，最後卻因罐頭割傷脖子宣告失敗。這段回憶讓他感嘆超人力霸王宛如「宗教神像」般神聖，並推崇圓谷英二與迪士尼、宮﨑駿同樣偉大。

這股影響力也深深烙印在其他創作者心中。庵野秀明坦言，創作「新世紀福音戰士」時無意識融入了超人力霸王的影子，笑稱這份「詛咒」大概會如影隨形一輩子；遊戲鬼才小島秀夫則形容超人力霸王像神明一樣，是自己「靈魂的根基」。

美術總監成田亨之子成田浬也透露，當年父親痛斥「給小孩看的不必認真」這種風氣，堅持要把貨真價實的藝術呈現給孩子，才造就這些經典造型，用最認真的態度打造出影響全球數十年的文化傳奇。