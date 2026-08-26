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小賈夫婦為2歲愛子慶生 1家3口超甜照曝光 眾星留言祝福

娛樂新聞組／綜合報導
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小賈(左)與名模妻子海莉(右)罕見曝光家庭生活照。（取材自Instagram）
小賈(左)與名模妻子海莉(右)罕見曝光家庭生活照。（取材自Instagram）

流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）與名模妻子海莉（Hailey Bieber）的寶貝兒子Jack Blues近日迎來2歲生日。這對向來對家庭生活極為保護的巨星夫妻，特地透過社群平台向全球粉絲分享喜悅，並罕見曝光多張家庭生活照與影音，引發網友關注。 

慶生活動從溫馨的家庭早餐展開。海莉在Instagram限時動態曬出一盤親手製作的米奇形狀巧克力晶片鬆餅，上面擠滿鮮奶油並插上慶生蠟燭，寫下簡單而深情的「2」字，背景音樂還特別選用了小賈斯汀在2025年推出的熱門單曲「Everything Hallelujah」，歌詞中包含對妻兒的深情告白。

除了慶生早餐，海莉也發布了一組記錄孩子成長點滴的照片與影片。雖然夫妻倆依舊秉持保護隱私原則，鏡頭刻意避開了愛子正臉，但畫面中包含海莉在草地上親吻兒子、一家三口於沙發上悠閒陪伴的溫馨畫面，以及小賈斯汀牽著兒子的背影，洋溢著滿滿的父愛。 

最讓粉絲驚喜的，莫過於一段小傑克揮棒打高爾夫球的短片。身穿加拿大風追逐套裝的小傑克，小小年紀便能流暢地揮桿並精準擊球，另一張照片甚至手持冰球桿，展現出繼承自父親的運動天賦。海莉對此感性寫下：「我們的甜心寶貝2歲了，生日快樂，Jack Blues。」 

這篇貼文隨即引來廣大迴響，包含克里斯詹納（KrisJenner）、芭莉絲希爾頓（ParisHilton）等眾多好萊塢名人都第一時間留言獻上祝福。

精華 FAQ

  • 他們是為2歲愛子Jack Blues慶生，並透過社群平台分享溫馨照片與影片，讓粉絲一窺這個平日極度保護隱私的明星家庭生活。

  • 她公開了自製米奇鬆餅早餐、草地親吻兒子、一家3口在沙發上的合照，以及小賈斯汀牽著孩子背影等畫面，整體充滿濃厚親情。

  • 因為夫妻倆罕見曝光孩子成長與運動畫面，還有Kris Jenner、Paris Hilton等名人即時留言祝福，讓這則生日分享迅速掀起討論。

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