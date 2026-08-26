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泰勒絲悼念「鄉村音樂前輩」桃莉芭頓：走過的每一步都會想你

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田納西州諾克斯維爾「Strong Alley」的一幅桃莉芭頓壁畫。（路透）
田納西州諾克斯維爾「Strong Alley」的一幅桃莉芭頓壁畫。（路透）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）悼念8月25日逝世、享壽80歲的鄉村音樂傳奇桃莉芭頓（Dolly Parton），盛讚她是自己的榜樣，形容她兼具「真正的優雅與真正的堅韌」，並表示：「一個沒有桃莉的世界，感覺既不可能、不真實，也不對勁。」

泰勒絲與桃莉芭頓有著地緣情分，泰勒絲的音樂生涯是在田納西州納什維爾起步，而桃莉芭頓則是納什維爾與鄉村音樂最具代表性的人物之一。

兩人的情誼延續多年。桃莉生前最後幾則社群貼文之一，是7月3日發布的影片，感謝泰勒絲絲與丈夫凱爾西（Travis Kelce）捐款200萬美元給她的「想像圖書館」。

桃莉在影片中說：「我剛剛得知你們要捐200萬美元給我的想像圖書館，我既震撼又充滿感激。」她隨後開玩笑說：「你們已經把回饋社會視為人生的重要一部分，所以，嘿，等你們有第一個孩子時，可以給我嗎？因為那一定會是個特別的寶寶！」

桃莉對泰勒絲的欣賞同樣由來已久。她2015年曾表示：「很多人和我同一時間來到納什維爾，他們的才華遠勝於我，但最後卻沒有成功。你會想知道為什麼。我認為，泰勒絲真的做得非常棒。」

她當時稱讚泰勒絲知道自己是誰、知道自己的夢想，並堅持追尋，「這就是你必須做的事。我真的為她感到驕傲。」

泰勒絲25日聲明表示，桃莉芭頓以「永遠慷慨」的方式度過一生，並改變無數人的人生，因此她留下的影響將永遠存在。

「桃莉讓我們有一個可以仰望的對象，同時也鼓勵我們做自己。」泰勒絲說。她回憶桃莉總能「溫柔、誠實，同時又經常以幽默的方式」分享自己對世界的體悟。

她也感謝桃莉留下的音樂與慈善事業，包括她創作的旋律與歌詞，能融化最冷漠的心。「還有她走過的鋼索，讓像我這樣的女孩能夠懷抱夢想，夢想有一天也能加入馬戲團。」泰勒絲說，「桃莉，我會在走過人生的每一步時想著你。」

精華 FAQ

  • 泰勒絲稱桃莉芭頓是自己的榜樣，兼具真正的優雅與真正的堅韌，並表示一個沒有桃莉的世界讓她覺得不真實，也不對勁，足見其敬重與不捨。

  • 桃莉在7月3日的影片中，感謝泰勒絲與丈夫凱爾西捐出200萬美元給她的想像圖書館，還幽默祝福他們未來的孩子，展現雙方長年友誼。

  • 桃莉2015年曾表示，當年許多人在納什維爾的才華都不輸她，但泰勒絲很清楚自己是誰、知道夢想並堅持追尋，因此她一直為泰勒絲感到驕傲。

泰勒絲 田納西州 桃莉芭頓

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