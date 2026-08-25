桃莉芭頓的老派愛情：結婚58年 與老公愛開露營車野餐「維持浪漫」

民眾前往臨時設置的紀念場所，悼念桃莉芭頓。（美聯社）

美國鄉村音樂傳奇桃莉芭頓 （Dolly Parton）25日逝世，享壽80歲。她與丈夫迪恩（Carl Dean）自1964年相識、1966年結婚，攜手走過58年婚姻，直到迪恩2025年離世。桃莉芭頓生前曾分享維持長久婚姻的秘訣，認為關鍵就在日常生活中的小浪漫與陪伴。

桃莉芭頓2020年接受「People」訪問時表示，她與迪恩已共同生活56年，當時結婚54年。她說，每年春天第一批黃色水仙花盛開時，即使地上還有積雪，丈夫仍會帶一束花給她，通常還會附上一首小詩。「對我來說，那是無價之寶。那本身就像一次約會。」

這對夫妻早年的約會是到麥當勞 用餐，但桃莉芭頓透露，數十年婚姻生活中大多由她下廚。她會準備兩人喜歡的食物，裝進野餐籃，再開著小露營車找一處河岸野餐；有時也會安排燭光晚餐。「我們不會把它搞得很隆重。」

桃莉芭頓還說，有時她會突然想給丈夫一個驚喜，拿出真正的布餐巾、水晶杯和瓷器，「而不是我們平常吃飯、不想洗碗時使用的紙盤」。

2024年，桃莉芭頓再次透露，她與迪恩喜歡搭著小型露營車旅行，找河岸野餐。她笑說，如今自己可能得靠「打點滴」才能有足夠體力露營，但仍喜歡搭著露營車四處旅行，也喜歡回到田納西州東部探望親友和閱讀。

迪恩2025年3月去世後，桃莉芭頓曾坦言仍在面對巨大的失落。她去年11月說：「我們是一段偉大的老愛情故事。大多數人無法那麼長久地保持如此親密。」她形容這是一種只有親身經歷才能理解的失去，並說：「他永遠會在我的心裡和記憶中。」

紐約帝國大廈點亮粉紅色燈光，悼念桃莉芭頓。（路透）