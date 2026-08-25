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珍芳達悼念摯友桃莉芭頓：她是「同理心的化身」

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桃莉芭頓（中）2017年艾美獎頒獎典禮，與湯姆琳（左）及珍芳達（右）同台。（美聯...
桃莉芭頓（中）2017年艾美獎頒獎典禮，與湯姆琳（左）及珍芳達（右）同台。（美聯社）

美國女星珍芳達（Jane Fonda）25日發文悼念逝世的鄉村音樂傳奇桃莉芭頓（Dolly Parton）。珍芳達形容這位多年好友是「同理心的化身」，也是自己生命中從未遇過的獨特人物，並呼籲歌迷不要只沉浸在悲傷中，而是打扮起來、慶祝桃莉芭頓留下的精神與作品。

88歲的珍芳達在Instagram分享一張桃莉芭頓的黑白照片，寫道：「我非常崩潰。我剛得知桃莉芭頓已經離開了。」她表示，知道數百萬人都在哀悼，但桃莉芭頓「比我認識的任何人都更能永遠與我們同在」，因為她如此真實、強大、慷慨又充滿玩心，早已「永遠交織在我們所有人的生命與心中」。

珍芳達也提到，桃莉芭頓留下許多值得珍惜的「祝福」與「回憶」，包括她創作的歌曲、主題樂園多利伍（Dollywood）、電影「朝九晚五」（9 to 5），以及透過「Imagination Library」計畫捐贈給兒童的書籍。

「讓我們感謝她留給我們的一切，現在用這些來減輕我們的悲傷。」珍芳達寫道。她形容桃莉芭頓「同時是來自田納西州山谷、淘氣又愛玩的南方女孩，也是能看穿人心、直達一個人真實自我的深沉思想家」。

珍芳達讚揚桃莉芭頓身兼多種身分，是作詞家、歌手、多種樂器演奏者、作家、愛惡作劇的人、夢想家與忠實朋友。她笑說，桃莉芭頓「從不會在她和朋友笑到必須夾緊雙腿之前就上床睡覺」。

珍芳達最後以一句話總結好友的一生：「她是豐滿的同理心化身。」她認為這正是桃莉芭頓希望所有人都能帶走、延續下去的特質。

珍芳達還建議歌迷重看Netflix影集「同妻俱樂部」（Grace and Frankie）的最終集，桃莉芭頓曾在劇中飾演天堂的天使主管。

珍芳達與桃莉芭頓因1980年電影「朝九晚五」結緣，2人與莉莉湯姆琳（Lily Tomlin）共同主演這部經典喜劇，劇情描述三名女性聯手對抗性別歧視的老闆。電影上映後，三位女星人長年維持深厚友誼。

2022年，桃莉芭頓也與珍芳達、湯姆琳在「同妻俱樂部」最終集中再度合體，為這段長達數十年的友誼留下另一個銀幕紀念。

精華 FAQ

  • 珍芳達稱桃莉芭頓是「同理心的化身」，並表示她是自己生命中從未遇過的獨特人物，兼具真實、強大、慷慨與玩心。

  • 她希望歌迷不要只沉浸在悲傷中，而是打扮起來，感謝並慶祝桃莉芭頓留下的一切，用她的精神與作品來安慰自己。

  • 兩人因1980年電影《朝九晚五》結緣，與莉莉湯姆琳共同主演後建立深厚友誼，2022年又在《同妻俱樂部》最終集再度合體。

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