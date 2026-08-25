桃莉芭頓是麥莉的教母「感情超好」不用手機靠傳真聯絡

桃莉芭頓（左）與麥莉2019年在葛萊美獎頒獎典禮上，共同演唱經典歌曲「Jolene」。（美聯社）

美國鄉村音樂傳奇歌手桃莉芭頓（Dolly Parton）25日逝世，享壽80歲。她與歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）的深厚情誼也再次受到關注。1992年麥莉出生時，桃莉芭頓接受麥莉父親、鄉村歌手比利（Billy Ray Cyrus）的邀請，成為麥莉的教母。兩位女歌手不僅多次同台演出、合作歌曲，也在事業與人生上互相扶持。

Page Six報導，桃莉芭頓2009年接受「早安美國」訪問時表示：「我從她還是嬰兒時就認識她。」她說，比利是自己的朋友，麥莉出生時對方直接告訴她：「妳一定得當她的教母。」她則回答：「我接受。」桃莉也說，但她「非常以麥莉為傲、愛她，她就像我的親生女兒一樣」。

桃莉芭頓曾表示，麥莉經常會把事情拿來與她討論。她稱麥莉「非常成功」、「非常聰明」，對演藝事業也很有直覺，並形容麥莉是「非常出色的人，也是令人驚嘆的才華」。

兩人的音樂合作同樣密切。桃莉芭頓2023年推出搖滾專輯「Rockstar」，翻唱麥莉2013年的歌曲「Wrecking Ball」。桃莉芭頓表示：「我感到非常榮幸。我喜歡那首歌，也愛麥莉。」她還說，在挑選合作歌手時，「我心想：『我一定要有麥莉。』」兩人也曾合作麥莉2017年的歌曲「Rainbowland」，麥莉則於2012年演唱桃莉的經典歌曲「Jolene」。

除了音樂合作，桃莉芭頓也曾在麥莉主演的迪士尼影集「孟漢娜」（Hannah Montana）中以「Dolly阿姨」身分客串。桃莉芭頓2020年受訪時說，自己與麥莉合作得非常好，也因此認識了許多年輕的新歌迷，並笑稱自己是「麥莉的仙女教母」。

麥莉2022年曾在「Late Night with Seth Meyers」節目中稱桃莉芭頓是「全世界最棒的教母」，並說自己「非常幸運」能讓桃莉出現在生命中。她還笑談，桃莉芭頓雖然有手機，卻幾乎不用，兩人聯絡仍靠傳真。桃莉甚至曾把錄在翻蓋手機上的錄音，再透過一連串轉存方式傳給麥莉。

麥莉2024年接受「W Magazine」訪問時，更直接表示：「桃莉一直像我的母親。」她回憶桃莉曾在母親節前後透過傳真寫信給她：「我有多愛妳？就像我的心所能承載的那麼多，就像我的雙臂所能伸展的那麼遠。」麥莉說起這段話時感動表示：「這讓我哽咽。我真的非常愛她。」

比利則在桃莉逝世後於Instagram發文悼念，寫道：「我和桃莉有太多時刻與回憶，很難知道該從哪裡開始。」他回憶1992年曾因小報報導兩人有婚外情而向桃莉道歉，桃莉當時只是看著他、眨眨眼說：「親愛的，這些垃圾新聞能賣唱片！」

比利最後表示，桃莉曾告訴他「用盡她的心愛著我」，「我也會永遠用同樣的方式愛她，用我的全部心意……永遠如此」。